Papeete-San Francisco à partir de 19771 Fcfp avec French bee

PAPEETE, 6 février 2018 - La compagnie aérienne French bee dévoile mardi un tarif de base du vol Tahiti-San Francisco à moins de 20 000 Fcfp.La compagnie low-cost avait annoncé que ses tarifs à destination de San-Francisco seraient dévoilés le 6 février. C'est chose faite, mardi matin. Les billets sont réservables en ligne dès à présent.Le vol aller simple de Papeete à San Francisco est annoncé à 19 771 Fcfp toutes taxes comprises à partir du 12 mai prochain, en classe Basic. Cela donne un tarif aller-retour à partir de 39 831 Fcfp, les samedis, lundis et jeudis, au départ de Tahiti-Faa'a à 7 h 35. Les vols retours au départ de San Francisco partiront les mercredis, vendredis et dimanches à 23 h 55.Le trajet Tahiti - San Francisco aller-retour sera facturé à 49 542 Fcfp TTC en classe Smart et 138 142 Fcfp en classe Premium.Les tarifs Paris-San Francisco sont annoncés au même prix par la compagnie aérienne low-cost en francs CFP, et à 169 euros TTC l'aller simple au départ de Paris-Orly en classe Basic, 207 euros en Smart et 579 euros en Premium.Selon Aviation Geeks Tahiti , qui relaye également cette annonce mardi matin, "".", déclare Marc Rochet, le président de la compagnie aérienne dans un communiqué adressé mardi. "".Les premières rotations au départ de Paris-Orly Sud vers San Francisco et Tahiti seront effectuées dès le 11 mai 2018. Cette nouvelle liaison sera opérée en A350-900 XWB, le dernier né d'Airbus doté des technologies aéronautiques les plus récentes. La compagnie proposera deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison (du 18 juin au 24 octobre 2018). En cabine, French bee dispose de 411 places dont 35 sièges Premium et ses 376 sièges Basic et Smart.