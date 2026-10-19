

Papara bouge pour la santé et la culture

Tahiti, le 29 octobre 2026 - Stands de prévention, tū’aro mā’ohi, tamure marathon et marche solidaire, c’était le programme de la journée “Bouge pour ta santé” organisée à Atimaono en ce premier mercredi des vacances scolaires par la commune de Papara, en partenariat avec le Contrat de ville.





L’ambiance était sportive, ce mercredi, au parc de Atimaono à Papara. Plus d’une centaine de personnes, dont des résidents des six quartiers prioritaires, ont participé à la journée “Bouge pour ta santé” organisée par la municipalité en partenariat avec le Contrat de ville.



La matinée était consacrée aux tū’aro mā’ohi (lire interview ci-dessous) et à des ateliers de prévention animés par plusieurs partenaires, dont la gendarmerie, la police municipale, le RSMA, le Fare Tama Hau, Amazones Pacific ou encore la Direction des transports terrestres, qui n’est pas passée inaperçue avec sa voiture-tonneau. “C'est l'occasion de sensibiliser petits et grands aux risques de la route, et plus largement à tous les aspects qui touchent à la santé. Ça permet aussi à certains de découvrir un autre site”, indique Vaitiare Ueva-Mana, en charge de l’animation, s’agissant de ce vaste jardin tourné vers la mer propice à toutes sortes d’activités.





​Cap sur le Taure’a Move

Malgré un ciel menaçant, cette deuxième édition a trouvé son public. “On a des jeunes à partir de 12 ans. C’était très intéressant et impressionnant par rapport à l’importance de la ceinture, qui peut nous sauver la vie. EDT nous a aussi appris à ne pas gaspiller l’électricité. Ce sont les vacances scolaires, donc ce type d’événement est plus qu’utile pour occuper nos jeunes. Les adolescents attendent avec impatience le Taure’a Move, la semaine prochaine, à Punaauia”, confie Vaiana Turi, présidente du quartier Afarerii.



Dans l’après-midi, place à un tamure marathon animé avec énergie et passion par la troupe Ia ora na Tahiti, suivi d’une remise de lots aux participants par tirage au sort : un sac et une gourde pour prolonger les efforts au quotidien. La mobilisation s’est achevée par une “marche pour elles” au terme d’Octobre rose, trois à quatre tours du parcours-santé en faveur de la prévention face au cancer du sein.



Inatio Raveino, président de l’association Te Ufi Taramea et de la fédération des Tū’aro Mā’ohi : “Sensibilisation et perfectionnement” “Nous avons mis en place la course de porteurs de fruits, la course en sac, le lever de pierre, le ramassage de cocos, le pātia fā et le perē fa’anu’u. Les jeunes connaissent déjà les sports traditionnels dans la continuité du Heiva i Papara, mais ça nous permet de les perfectionner et de continuer à les sensibiliser à notre culture. Nous sommes huit bénévoles, dont ma petite-fille et mon neveu. La relève est là : moi-même, dès 3 ans, je me promenais avec mon javelot pour suivre mon père, qui était un grand champion. J’ai été professeur des écoles et j’ai toujours été attaché à transmettre cet héritage aux nouvelles générations.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 29 Octobre 2026 à 14:21 | Lu 320 fois



