Pannes à Tautira : un "dysfonctionnement", Tahiti Sud Energie s'excuse

Tahiti, le 30 novembre 2020 - De nombreuses coupures électriques ont affecté une partie du réseau Tahiti Sud Energie à Tautira, ce week-end et lundi jusqu’en début d’après-midi. Un communiqué d’excuse a été diffusé hier par la société chargée de la fourniture d’électricité sur le secteur Secosud.



La panne d’un appareil Edt-Engie sur le réseau électrique de Tahiti Sud Energie (TSE) a causé de nombreuses coupures ce week-end et lundi jusqu’en début d’après-midi à Tautira. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, la société Tahiti Sud Energie "présente toutes ses excuses pour les désagréments rencontrés, et remercie ses clients pour leur compréhension".



La filiale d’Edt-Engie, délégataire de service public pour la fourniture et la distribution d’électricité sur le territoire administré par le syndicat intercommunal Secosud, déplore le "dysfonctionnement" d’un organe de coupure sur le réseau Edt à l’origine des multiples pannes survenues ce week-end. Près de 200 abonnés ont ainsi été concernés par une fourniture erratique de l’électricité entre le PK 15 et le PK 18 à Tautira, commune de Taiarapu-Est, ce week-end et lundi.



Une coupure d’urgence a été nécessaire lundi matin dès 7 heures pour permettre aux techniciens de TSE d’intervenir sur l’appareil à l’origine des pannes. L’électricité a été rétablie vers 14 h 30, après réparation.



Le réseau de distribution d’énergie électrique de Tahiti Sud Energie s’étend du PK 19,5 à Papenoo sur la côte Est de Tahiti, au PK 41,5 sur la côte Ouest à Mataiea et comprend la Presqu’Île de Tahiti. La société gère 11 700 abonnements.