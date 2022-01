Paia Tamaititahio premier vainqueur de la Mokarran Va’a race à Rangiroa

Rangiroa, le 30 janvier 2022 - La première édition de la Mokarran Va’a race, course de V1, a été remportée samedi dans le lagon de Rangiroa par Paia Tamaititahio qui devance Damas Ami et Vetea Toi.



Tous les participants à cette première course de l’année, à Rangiroa, s’étaient donné rendez-vous samedi sur la place Papaputa, pour la Mokarra Va’a race. Il faut croire que l’événement était attendu puisque pas moins de 80 participants, dans différentes catégories, y ont pris part. Pour les plus jeunes (minimes et benjamins) le parcours était long de 800 m, quand pour les cadets et cadettes il était de 1 600 m.



En séniors hommes on comptait 13 participants prêts à en découdre sur un parcours long de 20 km. Comme prévu, ce sont des rameurs chevronnés qui ont dominé la course et se sont disputé le podium. Ainsi, on retrouve sur la plus haute marche Paia Tamaititahio, un ancien rameur de Shell, devant son ami qui lui a mené la vie dure, et lui aussi ancien de Shell, Damas Ami et enfin Vetea Toi du club OPT.



Le vainqueur a reconnu la difficulté de la course malgré de bonnes conditions : “Tout d’abord je suis très content de cette course, je remercie le seigneur pour cette victoire. Je dédie également cette victoire à la famille sur Tahiti qui vit actuellement une période douloureuse. Cette course n’a pas été aussi facile que prévue même si la mer était calme et le soleil au rendez-vous. Il fallait tenir jusqu’au bout et se procurer la 1ère place. Chose faite”. Et de poursuivre : “Nous avons énormément de jeunes ici, il faudrait leur parler, les rencontrer. Nous sommes revenus sur l’île Damas et moi et si ils veulent un encadrement dans cette discipline qu’ils n’hésitent pas, nous serons là pour cette jeunesse”.



De son côté, l’organisateur, Jean-Marie Jeandel, président de l’association Mokakaran Protection Society, a tenu à remercier tous les partenaires pour leurs nombreux lots dont un V1 à gagner lors de la tombola, ainsi que la commune pour son aide logistique et enfin les membres de l’association.