Page enfant : tout savoir sur l’hypersensibilité

TAHITI, le 12 janvier 2021 - Depuis deux ans, le 13 janvier est dite "journée nationale de l’hypersensibilité". Elle permet de prendre en compte les problèmes spécifiques des hypersensibles. Mais sais-tu ce qu’est l’hypersensibilité ?



Cette semaine, saisissons l’opportunité de parler de l’hypersensibilité à l’occasion de la journée nationale de l’hypersensibilité. C’est le moment de s’y intéresser.



Les enfants, comme les adultes peuvent être hypersensibles. Si l’on traduit littéralement le terme, être hypersensible c’est avoir une sensibilité plus haute que la moyenne, une sensibilité exacerbée.



Ce terme, que l’on retrouve en psychologie depuis la fin des années 1990, concernerait entre 15 et 20% de la population. Il renvoie à un tempérament, une caractéristique individuelle qui peut être provisoire ou bien durer dans le temps. Un tempérament c’est un trait de caractère d’un individu.



Il est assez difficile de dire de telle ou telle personne qu’elle est hypersensible, car cela ne se voit pas au premier coup d’œil. Certains sont très en retrait, très introvertis, d’autres au contraire, très démonstratifs.



Quelques pistes peuvent toutefois être suivies. Un enfant hautement sensible peut sursauter facilement, ne pas apprécier les grosses surprises, avoir un vocabulaire plutôt juste et riche pour son âge, avoir une intuition développée, se poser beaucoup de questions, remarquer la souffrance des autres, prendre les choses très à cœur, mieux réussir des tâches quand il est seul…



Ni une maladie, ni une anomalie



L’idée n’est pas de chercher à cacher cette hypersensibilité, de vouloir la faire disparaître. Mais plutôt de vivre avec ce qui peut être considéré comme un excès pour ne pas en souffrir. Cela peut être enrichissant. Être hypersensible, ce n’est ni une maladie ni une anomalie. Elle ne doit pas être soignée.



Si tu reconnais l’une ou l’autre de ces situations, accepte-les et respecte-les. Cherche à décrire tes émotions quand elles sont fortes, trouve-toi des moments de calme si tu en as besoin, prends le temps dont tu as besoin pour prendre une décision, rappelle-toi que ce n’est pas négatif d’être hypersensible.



L’hypersensibilité est une particularité qui peut être une force, cela débouche souvent sur une créativité et une imagination débordantes, un intérêt dans différents domaines, une grande empathie, une capacité à voir les erreurs et les éviter…