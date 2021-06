Page enfant : que dirais-tu d'un dîner féérique avec le "passeur" ?

TAHITI, le 15 juin 2021 - Les Extraordinaires de Tahiti lancent leur tout premier événement. Il s’agit d’une soirée organisée spécialement pour les enfants et leur famille, un "dîner d'ambiance" plein de surprises pour s’amuser, et se retrouver.



Rendez-vous le mercredi 30 juin au restaurant le Captain Bligh à Punaauia pour une soirée pas comme les autres. Les Extraordinaires de Tahiti proposent, pour la première fois, une sorte de dîner spectacle pour les enfants et leur famille. Une sorte de dîner spectacle, car " nous n’avons pas les mêmes moyens qu’au théâtre ", précise Sydélia Guirao. Elle est scénariste, créatrice d’événements et elle tient à faire la distinction. Pour elle, c’est un " dîner d’ambiance ". Mais qu’est-ce que cela ?



Un show original



Concrètement, tu es attendu dès 18 heures au restaurant. Là, six artistes, en plus du comédien principal qui jouera le rôle du passeur, t’accueilleront. Ils interpréteront déjà des personnages. Tu pourras te rendre à la table réservée au préalable. Là, un jeu t’attendra. Tu auras une heure environ pour le découvrir, en profiter et manger bien sûr. Le show démarrera à 19 heures et durera une heure environ. Ce show est original, dans le sens où il n’a été joué nulle part ailleurs. Il a été écrit par Sydélia Guirao.



C’est l’histoire donc d’un passeur capable de faire passer des mystérieuses créatures d’un conte à un autre. À l’occasion de ces passages, il présentera les créatures aux enfants réunis ce soir-là. Tu verras, chaque personnage a une particularité à découvrir. Le spectacle sera interactif. C’est donc tout un univers que tu vas découvrir et dans lequel tu vas passer la soirée.



De la suite dans les idées



Sydélia Guirao a l’habitude d’organiser des événements juste pour les enfants. En Nouvelle-Calédonie où elle vivait avant, elle en a proposé énormément, comme par exemple un safari féérique en forêt, des chasses aux fantômes, des soirées au musée, des expositions, des conférences pédagogiques, ludiques, interactives… Mais c’est la toute première fois qu’elle propose une soirée dîner d’ambiance.



Elle a déjà plein d’autres idées à mettre en pratique pour la suite. Elle prépare déjà Halloween, voudrait emmener les plus jeunes dans un monde de pirates. Pour chaque rendez-vous, elle s’entourera d’artistes, de " gens qui ont du talent " comme elle dit et qui n’ont pas toujours l’habitude de l’exprimer en public, mais qui sont tout à fait capable de participer aux aventures annoncées. À chaque fois, elle créé une histoire, anticipe les changements de dernière minute, accompagne les artistes pour qu’ils puissent improviser en fonction des réactions (souvent inattendues) du jeune public ! Autrement dit, elle invente des univers féérique qui te permettront de t’évader et de t’amuser autrement.



Pour l’instant, rien n’est encore fixé pour la suite. Elle attend de voir comment se passera la première soirée. Elle verra si le public répond présent, si ses idées séduisent. Et peut-être qu’un jour, elle fixera des rendez-vous régulier aux enfants et à leurs parents.