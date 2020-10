Page enfant : précieux petit ver de terre

TAHITI, le 20 octobre 2020 - Ce petit animal qui vit dans la terre joue un rôle essentiel dans la biologie du sol. Il est très précieux car il travaille la terre mieux que n’importe qui. Ainsi, il participe à sa formation et son amélioration. Ce mercredi est la journée mondiale des vers de terre, une bonne occasion de leur rendre hommage.



Le ver de terre, ou lombric commun, ne paye pas de mine. Pourtant, il creuse des galeries dans le sol. Ainsi, il participe à l’aération du sol, à son drainage. Les petits tunnels qu’il réalise facilitent le passage des racines et la circulation de l’eau.



Il peut descendre jusqu’à deux mètres de profondeurs, embarquant avec lui des éléments qui se trouvent en surface comme des végétaux morts. Quand il remonte, il transporte des oligo-éléments comme du fer, du souffre…



En plus dans son système digestif il y a des bactéries qui, une fois rejetées dans le sol, viennent l’enrichir. Et puis, en ingérant des micro-organismes et en les rejetant plus loin, il les disperse.



200 espèces



Il existe plus de 200 espèces de vers de terre. Elles vivent toutes dans des endroits différents et ont une action complémentaire.



Elles ne mangent pas toutes exactement la même chose (salade, chou, oignon et autres végétaux, certaines ne sont pas contre un petit morceau de viande parfois !), mais une chose est sûre : elles ne touchent pas aux racines et plantes saines.



Les vers de terre sont hermaphrodites, cela veut dire qu’ils portent à la fois des organes sexuels mâle et femelle. Mais ils doivent s’accoupler pour se reproduire.



Pour ça, ils s’accolent tête-bêche. Deux vers de la même espèce se fécondent simultanément l’un et l’autre. En général, un ver adulte peut produire 2 à 3 cocons par semaine. Au bout de 3 semaines, le cocon produit 1 à 4 vermisseaux qui mettront entre 1 et 6 mois pour devenir adulte.



Une journée pour y penser



Le 21 octobre est la journée mondiale des vers de terre depuis 2016 officiellement. Elle a été promulguée à l’initiative de la Earthworm society of Great Britain and Northern Ireland, la Société britannique et nord irlandaise des vers de terre.



Cette société vise à promouvoir et à soutenir la recherche scientifique pour mieux comprendre les vers de terre et leur environnement. Elle encourage aussi à leur protection et à la protection de leur habitat.



Grâce à cette journée, un hommage est rendu à ces infatigables travailleurs et honneur est fait à Charles Darwin. Charles Darwin est un naturaliste et paléontologue dont les travaux sur l’évolution des espèces vivantes a révolutionné la biologie.



Il a publié en octobre 1881 le livre La Formation de la terre végétale par l’action des vers de terre. Il décrit dans cet ouvrage, notamment, le rôle des vers de terre dans la formation et l'érosion du sol et leur impact sur le paysage.