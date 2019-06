Page enfant : mieux connaître les océans

PAPEETE, le 4 juin 2019 - Samedi c'est la journée mondiale des océans. La Polynésie baigne dans un grand océan. La Terre est recouverte à près de 71% par des océans. Mais sais-tu ce qui se trouve sous l’eau ou bien encore comment l’eau a rempli les océans ?



Les océans sont des vastes étendues d'eau. En fait, l'eau repose sur ce que l'on appelle un plancher océanique encore appelée croûte océanique. Sur les continents, on parle de croûte continentale. Les deux croûtes n'ont pas la même composition, la même épaisseur (entre 5 et 7 kilomètres pour la croûte océanique contre 30 kilomètres pour la croûte continentale) ni la même densité.



La densité c'est le rapport entre la masse d'un objet et la masse du même volume d'eau. S'il s'agit de gaz, on ne prend pas pour référence l'eau mais l'air.



Les océans recouvrent plus de la moitié de la Terre. On estime que la surface des océans correspond à près de 70,8 % de la surface du globe. Les océans représentent 96% du volume biosphérique (les êtres vivants et les milieux). L'océan mondial abrite la majorité des espèces vivantes.



Record de profondeur : 10 971 mètres



Il existe cinq océans : Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral et indien ainsi que des dizaines de mers. En moyenne, la profondeur des océans est de 3 682 mètres. L’abysse le plus profond est la fosse des Mariannes qui descend à 11 000 mètres (en fait, le point le plus bas se situerait à 10 971 mètres) ! Cette fosse se trouve dans la partie nord-ouest de l’océan Pacifique, à l’est des îles Mariannes, près de l’île de Guam. L’abysse ou les abysses ce sont les grands fonds océaniques.



Aux origines de l’eau



Il existe de nombreuses hypothèses pour expliquer l’origine de l’eau contenue dans les océans. D’eux d’entre elles sortent un peu du lot. Certains disent que l’eau proviendrait du dégazage du manteau de la Terre il y a 4 milliards d’années.



Les gaz volcaniques, riches en vapeur d’eau, se seraient refroidis. Des nuages se seraient formés. Puis un déluge primitif aurait arrosé la Terre et rempli, à cette occasion, les océans.



Une autre théorie privilégie une provenance extraterrestre. Lors de sa formation, la Terre aurait été bombardée par des météorites. Des comètes de glace et astéroïdes riches en eau auraient apporté l’élément essentiel à la vie pendant des millions d’années.