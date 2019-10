Page enfant : d'où viennent les pâtes ?

PAPEETE, le 22 octobre 2019 - Le 25 octobre, c'est la journée mondiale des pâtes. Elle est célébrée depuis 1995 à l'initiative de l'International pasta organisation (IPO), l'occasion d'en savoir plus sur cet aliment consommé dans le monde entier !



Les pâtes alimentaires sèches (car il existe aussi des pâtes fraîches !) sont fabriquées à partir d'un mélange de semoule de blé dur et d'eau.



La fabrication est très stricte. Pour garder le terme de pâte, on peut toutefois ajouter quelques ingrédients très précis à cette base de semoule et d'eau : du gluten, du lait, des œufs, des légumes secs ou des extraits de légumes et des aromates en quantité règlementée.



Les pâtes sèches passent par une phase de "séchage", comme leur nom l'indique. Les pâtes fraîches, elles, ne sont pas séchées, leur durée de conservation est plus courte.



L'origine des pâtes est très ancienne. Cet aliment pourrait dater du Néolithique, une période de la Préhistoire marquée par de profonds changements techniques et sociaux. Le Néolithique démarre vers 9 000 avant JC. Les Hommes ont, à cette époque, évolué vers de nouveaux modèles de subsistance fondés plutôt sur l'agriculture et l'élevage. Chasseurs-cueilleurs, ils ont mis en place des techniques de récolte du blé. Puis ils ont commencé à mélanger le blé avec de l'eau et à chauffer l'ensemble sur des pierres, ce qui ressemble un peu à la recette des pâtes que l'on connait aujourd'hui.



Depuis, et la question n'est toujours pas tranchée, on se demande si ce sont les Italiens ou les Chinois qui ont créé les premiers plats de pâtes connus.



En Asie, on peut aussi fabriquer des pâtes à partir de riz, de soja, de patate douce.



On consomme les pâtes cuites. Il faut d'abord faire chauffer de l'eau. À la première ébullition, il faut ajouter du gros sel et y plonger les pâtes. Ensuite, il faut compter en moyenne 8 minutes pour obtenir des pâtes "al dente", sous-entendu "qui sont fermes sous la dent", et plutôt 10 pour qu'elles soient bien cuites. Le temps précis de cuisson est fonction de la forme des pâtes.