Page enfant : c’est quoi un virus ?

TAHITI, le 22 janvier 2020 - Un mystérieux virus frappe la Chine, il vient de débarquer aux États-Unis et pourrait poursuivre son voyage à travers le monde. Mais sais-tu exactement ce qu’est un virus et comment tu peux t’en protéger ? Voici quelques réponses.



Une neuvième personne est morte à cause d’un virus qui reste mystérieux. Il y aurait 440 personnes contaminées dans ce pays.



Le virus, depuis son émergence en Chine a voyagé. Une personne aux États-Unis a été touchée. Il y en au aussi au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taiwan.



Le virus dont tout le parle est un nouveau type de coronavirus. Les coronavirus constituent une famille de virus qui peuvent provoquer tout un tas de maladies. Certaines sont bénignes c’est-à-dire qu’elles évoluent de façon simple et sans conséquences graves vers la guérison, c’est le cas du rhume. D’autres peuvent être plus graves comme le Sras ou Syndrome respiratoire aigu sévère.



Le virus mystérieux provoque toux et fièvre. Il serait parti d’un marché de la ville de Wuhan. Il est transmissible d’homme à homme. Mais on ne sait pas grand-chose de plus. On ne connait pas par exemple son temps d’incubation, tous ses modes de transmissions…



Un virus c'est quoi ?



Un virus n’est pas une entité biologique autonome. Cela signifie que le virus ne peut pas vivre seul, il a besoin d’une plante, d’un animal, de l’homme pour se développer, se multiplier… On peut dire, de ce fait, que c’est un parasite. Un parasite étant un être qui vit aux dépens d’un autre.



Un virus est composé d’une coque. C’est un peu comme une enveloppe que l’on appelle capside. À l’intérieur de cette enveloppe se trouve une petite portion de matériel génétique. Tous les êtres vivants possèdent du matériel génétique, car c’est ce qui porte l’information qui le caractérise et lui permet de fonctionner.



Il existe différents groupes de virus au sein desquels on trouve différentes familles de virus. Il y a par exemple la famille des Poxviridae dans laquelle on trouve le virus de la variole, celle des Flaviviridae dans laquelle on trouve le virus de la dengue ou bien encore la famille des Paramyxovoridae dans laquelle on trouve le virus de la rougeole ou celui des oreillons.



Multiplication



Quand un virus se trouve dans un organisme, il fonce vers les cellules. Il se colle à leur membrane et entre à l’intérieur. Là, il force la cellule à travailler pour lui. Le virus force la cellule à fabriquer des copies de lui-même.



Le nombre de copies augmente jusqu’à faire exploser la cellule, et ainsi de suite. Le problème c’est que pendant ce temps, la cellule ne peut pas effectuer son propre travail. Ce qui entraîne une fatigue, déclenche des symptômes.



Pendant un temps, c’est ce qu’on appelle la période d’incubation du virus, l’être vivant infecté ne présente aucun symptôme. Cette période est très variable selon le virus.



Contamination



Un virus se transmet de plantes à plantes, d’animal à animal, d’animal à homme, d’homme à homme. Cela dépend. Entre deux êtres humains la contamination peut se faire si la personne infectée tousse, qu’elle éternue. Certains virus se transmettent quand on se serre la main, ou encore quand on touche un objet qu’une personne contaminée a touché.



Lutter contre les virus



Quand un organisme est infecté par un virus il se défend. Son système immunitaire réagit. S’il a déjà vu le virus, la réaction va être rapide car le système immunitaire a une mémoire, sinon la réaction est plus lente.



Parfois, le système immunitaire se laisse déborder quand le virus est trop violent et/ou trop rapide. Et cela peut entraîner la mort.



Les antibiotiques n’ont aucun effet sur les virus. Car, si tu as bien suivi les explications, tu sais que le virus se cache à l’intérieur des cellules. Quand tu as la grippe, le virus de la grippe se cache dans tes cellules. Pour supprimer le virus de la grippe, il faudrait donc supprimer tes cellules !



Pour se protéger contre les virus, il n’y a que deux solutions : prévenir (se laver les mains, porter un masque, ne pas rester en présence de personnes malades et très contagieuses….) ou quand les vaccins existent, se faire vacciner.