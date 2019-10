Page enfant : c'est la saison des prix Nobel

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - Remis pour la première fois en 1901, les prix Nobel sont décernés tous les ans à des personnes qui "ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité". Les noms des personnes récompensées sont connus courant du mois d'octobre, la cérémonie de remise a lieu, elle, le 10 décembre.



Les prix Nobel sont décernés tous les ans au mois d'octobre. Ils sont attribués aux femmes et aux hommes qui " ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité " grâce à leurs inventions, découvertes, améliorations dans différents domaines.



Il y a cinq "disciplines" différentes : la paix ou diplomatie, la littérature, la chimie, la physiologie ou médecine et la physique.



Cette année, le prix Nobel de la paix a, par exemple, été décerné au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son initiative déterminante visant à résoudre le conflit frontalier.



Le prix Nobel de l'économie a été décerné, lui, à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.



Ces attributions durent depuis plus d'un siècle et ont été initiées par Albert Nobel. Cet homme était suédois. Il a fait fortune car il a inventé… la dynamite!



Dans son dernier testament (le testament est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés), Albert Nobel a demandé à ce qu'une institution soit créée pour récompenser chaque année les gens ayant rendu de grands services à l'humanité. Des services permettant une amélioration ou un progrès considérable.



Pour la mise en place de ce projet, il a laissé en héritage l’équivalent de 179 millions d'euros, soit 21,4 milliards de FCFP. La fondation a vu le jour en juin 1900. La première cérémonie de remise a eu lieu en 1901.



Depuis, les prix et l'organisation sont financés par les revenus provenant du legs d'Albert Nobel. Il est mort sans enfant. Depuis 2012, les lauréats de chaque prix se partagent un montant de 740 000 euros (88,8 millions de Fcfp). Ils l'utilisent surtout pour poursuivre leurs recherches.



Dans son testament, Albert Nobel a bien précisé que la nationalité des savants primés ne devait jouer aucun rôle dans l'attribution du prix.