Page enfant : Tout savoir sur la voix

PAPEETE, le 12 juin 2018 - Vendredi soir trente-trois jeunes polynésiens monteront sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture pour déclamer des textes rédigés pour l'occasion. Pour cet événement ils ont travaillé leur voix pour pouvoir se faire entendre tout en prenant soin de leurs cordes vocales. Mais sais-tu ce qu'est la voix?



La voix ce sont les sons qui sortent de ta bouche. Ces sons naissent grâce à tes cordes vocales qui vibrent.



Il y a plusieurs "types" de voix. Chez les femmes il y a des voix aiguës (soprano), médium (mezzo soprano) et grave (alto). Chez les hommes, il y a la voix aiguë (ténor), médium (baryton) et grave (basse). La voix évolue tout au long de la vie. Chez les garçons, la voix mue à l'adolescence. Elle devient plus grave.



Comme un instrument de musique



L'appareil vocal humain est un peu comme un instrument. Il peut être comparé, dans son fonctionnement, à un instrument de musique à vent et à cordes. En fait, la voix est produite par la vibration des cordes vocales dans le larynx.



Le larynx c'est un organe qui se situe au niveau de la gorge. Il est un intermédiaire entre le pharynx (cavité où tombent les conduits digestifs et respiratoires) et la trachée (un conduit qui relie le larynx aux bronches). Dans le larynx, on trouve les cordes vocales qui vont vibrer au passage de l'air. Les vibrations de l'air sont ensuite modifiées par des résonnances dans la bouche et le nez.



4 étapes



Pour résumer : il y a un "générateur" de voix c'est l'air qui transite. Il y a ensuite le "vibrateur", dans le larynx, avec les cordes vocales. Les cordes vocales sont en fait une paire de muscles et de ligaments qui mesurent entre 20 et 25 millimètres de long et qui sont recouverts d'une muqueuse. Sous la pression de l'air, les cordes vocales s'écartent et se referment aussitôt.



Il y a ensuite un "résonateur". Car quand les sons sortent du larynx, ce ne sont pas encore des mots. Une première transformation a lieu dans le pharynx, puis de nouvelles transformations ont lieu dans la bouche notamment.



Enfin, il y a le "modulateur". Le voile du palais, la langue, les lèvres et les dents font moduler les sons émis.



La voix semble si naturelle qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup. Pourtant, on peut la "placer", la faire évoluer, la protéger aussi. Les chanteurs, les acteurs et certains enseignants le savent, ils la "travaillent". Il existe de nombreux exercices pour cela.