Page enfant : Spider-Man quitte ses amis Avengers au cinéma

PAPEETE, le 3 septembre 2019 - Spider-Man est littéralement "l’homme araignée". Un super-héros, super connu, qui a vécu de très nombreuses aventures livresques et cinématographiques. Il pourrait continuer mais, sur les écrans, sans Captain America, Thor ou bien encore Hulk.



L’homme araignée, Spider-Man, c’est un super-héros qui a d’abord évolué dans les comics books de Marvel. Les comics sont les bandes-dessinées.



Marvel c’est une fameuse (célèbre) maison d’édition américaine. Mais les droits cinématographiques du personnage appartiennent, eux, à Sony.



Pour être encore plus précis, Marvel Studio est aujourd’hui détenu par Disney. C’est Disney et Sony qui ne sont pas parvenus à un accord. Bilan : Spider-Man ne devrait plus apparaître dans les films de Marvel Studio et donc avec d’autres super-héros.



Spider-Man a été récemment interprété par trois acteurs au cinéma. Tobey Maguire dans une trilogie entre 2002 et 2007, Andrew Garfield pour deux films en 2012 et 2014. Surtout, après l’accord de Sony et Marvel, Tom Holland a pris le relai entre 2016 et 2019.



C’est à ce moment-là que le personnage a rejoint l’univers cinématographique Marvel et a côtoyé les Avengers (Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, Captain America).



1ère apparition en 1962



Spider-Man est né dans l’univers Marvel de la maison d’édition Marvel Comics. C’est le scénariste Stan Lee (mort en novembre 2018) et le dessinateur Steve Ditko (mort en juin 2018) qui lui ont donné naissance.



Il est apparu pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy (vol.1) de 1962. En France il a fallu attendre mai 1969 (N°4 du périodique Fantask publié aux éditions Lug).



En fait, Spider-Man est l’identité que choisit Peter Parker après avoir été mordu par une araignée radioactive. La morsure lui ayant octroyé des supers-pouvoirs.



Par exemple, après la morsure, Il est capable de s’accrocher aux murs, il possède une force mais aussi une vitesse et une agilité surhumaines, il a un équilibre parfait et un sixième sens (le sens araignée) qui l’alerte des dangers.



Peter Parker est, lui, brillant. Il est expert en sciences appliquées, chimie, mathématiques, mécanique… Grâce à ses talents, il fabrique lui-même ses costumes pour dissimuler (cacher) son identité. Il construit aussi des dispositifs comme des lance-toiles mécaniques pour compléter ses pouvoirs !



Son costume est en tissu rouge et bleu avec un motif de toile noire et une araignée noire elle-aussi sur la poitrine. C’est la base, mais il y a eu plusieurs déclinaisons.



Il existe de très nombreux ouvrages et sites internet qui te permettront d’en savoir plus sur ce personnage qui ravit des millions de fans à travers le monde.