Page enfant : Simone Veil est entrée au Panthéon

PAPEETE, le 4 juillet 2018 - Elle a rejoint les "grands hommes" et les quatre "grandes femmes" qui reposent au Panthéon. Simone Veil, décédée le 30 juin 2017, a fait son entrée dans la célèbre église de la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Pourquoi cette décision? Pourquoi cet hommage? Voici quelques éléments d'informations.



Commençons d'abord par parler un peu de Simone Veil. C'est une femme née en juillet 1927 dans une famille juive. À l'âge de 16 ans, elle a été déportée à Auschwitz pendant la Shoah. Elle y est arrivée le 16 avril 1944, en pleine nuit. Dans ce camp, elle a perdu son père, son frère et sa mère. Elle a pu quitter le camp avec deux sœurs, Madeleine et Denis. Elle est revenue en France en mai 1945.



Après des études de droit et de science politique, elle a été haut fonctionnaire. Elle a préféré renoncer à sa carrière d'avocate pour passer le concours de la magistrature. Elle a été nommée ministre de la Santé en 1974. Pendant son mandat elle a œuvré pour la dépénalisation du recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse. La loi étant devenue, plus tard, loi Veil. Tout au long de sa vie, Simone Veil a lutté contre la discrimination des femmes en France.



Elle a par ailleurs été la première présidente du Parlement européen. Elle a participé à la construction européenne. Elle a été enfin, ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la santé et de la Ville, elle a siégé au Conseil constitutionnel et est entrée à l'Académie française. Elle est entrée au Panthéon sur décision du président de la République le 1er juillet 2018, avec son époux.



Simone Veil est la cinquième femme à entrer au Panthéon. Le Panthéon c'est un monument historique. Une église dédiée aux "grands hommes de la patrie". Elle est située place du panthéon, dans le quartier latin, à Paris, en France.



Sur le front de cette église on peut lire : "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante". Dans cette église, il y a de très nombreuses personnalités des auteurs, des hommes politiques, des "héros" comme par exemple Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Léon Gambetta, Jean Moulin, Pierre et Marie Curie. Marie Curie, double prix Nobel, étant la première femme à être entrée en reconnaissance de son travail. La toute première femme, Sophie Berthelot était, elle, entrée avec son mari en 1907.



À l'origine, le "droit d'entrée" était donné par l'Assemblée constituante, puis la Convention, Napoléon 1er, les députés et, enfin, le président de la République depuis la Ve République. Il n'y a pas vraiment de code, le Président de la République choisit puis, le ministre de la Culture met en œuvre. La personne elle-même, de son vivant, ou ses héritiers peuvent toutefois refuser.