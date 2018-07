Page enfant : Sauver les abeilles, une nécessité !

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - Les pulvérisations d’insecticides vont redoubler en raison de la découverte de nouveaux cas de dengue de type 2. Les apiculteurs sont appelés à se faire connaître, eux et leurs ruches. Dans le monde, les abeilles sont au plus mal. Alors qu’elles sont les piliers de la biodiversité. Connais-tu vraiment leurs rôles dans la nature ? Et sais-tu ce que la nature deviendrait si les abeilles disparaissaient ?



L’abeille c’est un insecte. Il fait partie de cette grande famille. Il compte plusieurs espèces, dont la plus connue s’appelle Apis melifica , l’abeille à miel. Les abeilles peuvent vivre soit à l’état sauvage, soit être élevée dans le but de produire du miel. Elles vivent en colonie dans une ruche lorsqu’un apiculteur s’occupe d’elles. À l’état sauvage, elles se construisent elles-mêmes un nid.



L’abeille est un animal végétarien qui passe de fleur en fleur pour se nourrir et nourrir les membres de la ruche. On dit qu’elle butine le nectar et qu’elle récolte le pollen. Le nectar c’est un liquide sucré qui se trouve dans les fleurs. Il est transformé en miel dans la ruche. Le pollen est la nourriture de base des jeunes larves d’abeille.



Le nectar, une fois récolté, est transformé dans le nid ou la ruche pour devenir du miel. Les abeilles le malaxent, elles se l’échangent entre abeilles. Puis, une fois devenu miel, il est stocké au fond de ce que l’on appelle des cellules pour servir de nourriture aux abeilles pendant la saison froide. Les abeilles fabriquent un petit bouchon de cire pour fermer les alvéoles et conserver le miel. Des techniques permettent de récolter le miel.



Les abeilles mesurent en moyenne entre 1,1 et 1,3 cm. Elles ont une tête, un thorax, un abdomen, deux paires d’ailes. Elles possèdent aussi un aiguillon (pour se défendre) et ont trois paires de pattes. Sur l’une de ces paires se trouve une corbeille à pollen. Elle se développe en 21 jours. La reine (il n’y en a qu’une par ruche) pond des œufs. Les œufs deviennent des larves, puis des nymphes puis des abeilles.



Ces insectes ont un rôle très important dans la nature. Et ce n’est pas seulement parce qu’elles fabriquent du miel ! En se promenant de fleur en fleur elles participent à la pollinisation. La pollinisation permet aux plantes de se reproduire. Ce sont donc grâce aux abeilles, entre autre, que l’on des plantes sur la terre, que l’on peut manger des fruits et des légumes.



En Polynésie, les abeilles restent épargnées. Ailleurs dans le monde, elles sont menacées. Plusieurs menaces existent : l’évolution du climat, la diminution de la richesse de leur environnement, les pesticides ainsi que certains parasites et insectes.