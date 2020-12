Page enfant : Manoa, 5 ans, reçoit une tablette en cadeau…

TAHITI, le 15 décembre 2020 - Le livre Cadeau de Manoa a été écrit par Marie Orlane Buffavand et illustré par Nadège Gabbero-Gresset. Toutes deux sont enseignantes spécialisées à Arue, elles voulaient parler des écrans.



" Aujourd’hui c’est un grand jour : c’est l’anniversaire de Manoa, il a 5 ans ", pourras-tu lire dans le livre Le Cadeau de Manoa.



Manoa est un petit garçon de Polynésie qui a va à l’école, qui a des copains, qui joue, dessine, lit. Pour son anniversaire, sa famille veut lui faire plaisir.



Il reçoit des cadeaux. Il découvre celui de son grand-père et dit : " Papi Cali, il est vraiment drôle ton paquet cadeau. C’est une voiture télécommandée ? Un pāuma ? Une mallette de magicien ? Un livre sur les animaux ? "



Manoa est tout excité mais son papi lui laisse la surprise…Il ouvre le paquet. Le petit garçon n’en revient pas, c’est une tablette ! Il se jette dans les bras de son grand-père : " Merci papi ! J’en voulais tellement une ! "



La spirale de l'addiction



En lisant le livre, tu verras que petit à petit, la tablette va devenir problématique. Marie Orlane Buffavand qui est l’auteure et Nadège Gabbero-Gresset qui est l’illustratrice sont toutes les deux enseignantes spécialisées et circulent dans les quatre écoles de Arue.



Elles ont souhaité montrer "la spirale de l’addiction aux écrans ". Une addiction, ou dépendance, c’est une envie répétée et irrépressible de faire quelque chose ou bien de consommer quelque chose quels que soient les efforts que cela demande et les conséquences.



Et, quand on parle d’écrans, il faut bien penser à tous les écrans : la télévision, l’ordinateur, le téléphone, la tablette.



Les deux enseignantes constatent, avec tristesse, que les écrans ont un impact très négatif sur le développement des enfants.



Par exemple, quand ils sont " consommés " en trop grande quantité, ils peuvent retarder le développement du langage, réduire l’attention, la faculté de concentration, entraîner de l’agitation… Pour elles, c’est très " alarmant ".



Le livre s’adresse aux enfants dès la maternelle et à ceux du primaire. Il s’adresse aussi aux familles, aux professionnels de santé, aux enseignants qui, d’après Marie Orlane Buffavand " ne mesurent pas toujours tous les dangers ".



Les familles souvent veulent faire plaisir aux enfants en offrant des écrans, sans avoir conscience de tous les impacts qu’ils peuvent avoir. Mais le livre ne veut pas être culpabilisant, car il parle aussi des bons côtés des écrans.