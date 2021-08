Page enfant : Les nouvelles aventures de Tiféfé

TAHITI, le 17 août 2021 - Nathalie Lezin, auteure de Tiféfé et la tresse au ruban rouge, vient de signer Tiféfé et la conque de Lambi. Cet album pour les enfants, dès 8 ans, raconte les nouvelles aventures du jeune Tiféfé. Il est paru chez L’Harmattan.



" Tiféfé est un jeune garçon qui vit avec son papa et sa grand-mère ", raconte Nathalie Lezin qui a créé ce personnage. Elle a déjà écrit Tiféfé et la tresse au ruban rouge. Elle signe cette fois-ci Tiféfé et la conque de Lambi qui vient de sortir chez L’Harmattan. L’Harmattan est une maison d’édition en France.



Le jeune garçon, guadeloupéen, essaie de s’en sortir entre son père noyé dans son chagrin et sa grand-mère qui fait ce qu’elle peut. " Il n’est pas très bien encadré ", avoue Nathalie Lezin. " Il n’aime pas trop l’école, n’est pas très bon dans ce milieu, mais il adore la nature. Il a beaucoup de cœur et d’empathie. Il a une intelligence qui n’est pas celle de l’éducation classique ." Par ce biais, l’auteure a souhaité mettre en valeur les enfants malmenés par le système scolaire, ceux qui sont seulement jugés à travers les notes et résultats alors qu’ils ont des qualités extraordinaires par ailleurs.



À la recherche du fromager perdu



Un jour, Tiféfé –c’est un petit garçon curieux– constate qu’un fromager (c’est un arbre) a disparu. En partant à sa recherche, il va faire tout un tas de rencontres. Des rencontres qui ont vraisemblablement lieu en Guadeloupe. Il trouve une conque de lambi sur une plage, on appelle ça le pū en Polynésie. En soufflant dedans, aucun son ne sort. Il colle le coquillage à son oreille pour vérifier si, au moins, il entend la mer ou bien le vent quand une petite vois venue des fonds marins se met à lui parler…



Ce deuxième livre est moins axé sur les mythes et légendes guadeloupéennes. Il s’agit plus d’un roman d’aventures même s’il y a " des choses magiques, de l’imaginaire ".



"Plein de petites histoires"



Plusieurs thèmes sont abordés dans cette histoire qui convient aux enfants dès 8 ans. " Par exemple ", détaille l’auteure, " il y a les ravages provoqués par l’absence d’une mère ". Il y a aussi tout l’intérêt de raconter des histoires aux enfants, de leur parler de leur culture et de tout ce que les parents ou la famille peut apporter en complément de l’école.



Tiféfé ne vit pas ses aventures seul, il est accompagné par une amie d’enfance qui s’appelle Massamba. Elle est tout l’inverse de Tiféfé. Très douée à l’école, elle a une maman, mais son papa est absent. Un jour, elle refuse de se rendre à l’école. Ce qui soulève encore d’autres thèmes, sujets et questions. " Il y a plein de petites histoires et d’intrigues ", conclue Nathalie Lezin. Elle a déjà la suite en tête. Dans le prochain livre, Tiféfé aura grandi.



Tiféfé et la conque de Lambi a été illustré par Orson Buch. Il est traduit en créole guadeloupéen par un écrivain, enseignant, conteur, saxophoniste et percussionniste renommé : Benzo. " Cette langue se lit facilement et, pour ceux qui ne la comprennent pas, est toujours intéressante à entendre car elle a une jolie musicalité. "