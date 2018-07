Page enfant : Les mangroves, un écosystème remarquable

PAPEETE, le 24 juillet 2018 - Jeudi 26 juillet sera la journée internationale des mangroves. Ces milieux, que l'on trouve dans les pays tropicaux et donc en Polynésie, sont très particuliers. Ils se situent dans des marais maritimes, abritent des espèces de poissons uniques et jouent des rôles précieux et indispensables à l'échelle de la planète.



Une journée étant consacrée aux mangroves, pourquoi ne pas leur consacrer un article? Sais-tu ce que sont ces écosystèmes? À quoi ils ressemblent, à quoi ils servent et pourquoi ils sont si importants? Voici quelques éléments de réponse.



La mangrove est un paysage du littoral des zones tropicales. Ce sont en fait arbres qui poussent dans l'eau, un peu comme une forêt aux racines immergées par la mer. Les arbres qui constituent la mangrove sont des palétuviers ou bien mangliers.



Il n'y a quasiment pas d'autres espèces végétales qui acceptent les conditions de vie. En effet, il faut supporter l'eau mais aussi le sel puisqu'ils poussent dans la vase ou les plages de la côte ! Autre particularité des palétuviers (en plus de vivre dans de l'eau salée) : leurs racines montent au lieu de descendre comme les racines des arbres "terriens" ! Elles creusent dans la vase puis remontent à la surface pour respirer.



La flore (ensemble des plantes) n'est pas très variée dans une mangrove. En revanche, la faune (ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique) l'est. Il y a de très nombreux poissons qui aiment le labyrinthe des racines sous-marines. Les jeunes s'y sentent en sécurité. C'est pourquoi on dit que la mangrove est comme une nurserie. Il y a aussi certains requins, comme le requin-citron faucille.



Il y a des espèces d'animaux très étonnantes. Connais-tu par exemple les périophtalmes? Ce sont des poissons qui sont capables de vivre à l'air libre ! Pour cela, ils gardent de l'eau dans leur bouche pour respirer, se hissent sur la terre ou les racines, rampent et sautent.



Il existe aussi des crabes violonistes. Eux vivent dans des terriers creusés entre les racines des arbres. Ils en sortent quand l'eau s'est retirée pour pouvoir aller manger.



Les mangroves jouent plusieurs rôles importants, physiques et écologiques. Elles stabilisent les côtes et servent de barrière contre la houle qui accélère l'érosion. Elles sont à la base du cycle des nutriments du milieu côtier. Elles servent de nurserie, comme tu l'as lu précédemment, de lieu de reproduction, de ponte. C'est pourquoi elles méritent tant d'attention.