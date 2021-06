Page enfant : Les dauphins, des espèces à respecter

TAHITI, le 8 juin 2021 - On parle beaucoup des baleines, mais dans le cadre de la Journée mondiale des océans, intéressons-nous cette semaine aux dauphins. Ces cétacés vivent dans les eaux polynésiennes et sont, eux-aussi, protégés.



La Journée mondiale de l’océan est le 8 juin. L’association Mata Tohora mène à cette occasion deux animations en faveur de la protection des cétacés avec les enfants. Ce mardi, sur l’Aremiti, des membres de cette association ont organisé des activités pédagogiques avec la Brigade Verte pendant les traversées entre Tahiti et Moorea de 10 heures et 13 heures.



Entre 10 heures et midi ce 9 juin, des membres de Mata Tohora vont emmener en mer des enfants de l’Institut d’insertion médico-éducatif de Paea. Ils parleront spécifiquement des dauphins. Ce sont des cétacés dont on parle moins que les baleines, mais qui sont souvent dérangés. " Nous observons les dauphins dans le plus grand respect, en faisant une petite conférence aux enfants directement sur le bateau ", explique la fondatrice de Mata Tohora, Agnès Benet, docteure en biologie. " En plus de faire plaisir aux enfants, l’idée est de rappeler que les dauphins doivent avoir tout autant de respect que les baleines et les autres animaux. "



"Les accidents sont toujours possibles"



L’idée de cette sortie a germé après avoir eu les résultats de la nécropsie (c’est l’autopsie d’un animal) du dauphin à long bec, victime d’une collision mortelle à Tamanu. " Bien que tristes, les accidents sont toujours possibles, mais pour nous il semble évident que les dauphins et les baleines manquent encore trop d’attention bienveillante. "



Les dauphins ce sont des mammifères marins et fluviaux. Les mammifères sont des animaux vertébrés qui respirent avec des poumons et dont les femelles portent des mamelles. Les dauphins ont des dents. Ils comptent dans leur famille plusieurs espèces dont les dauphins à long bec, les dauphins à bec étroit, les orques. En Polynésie, on compte 24 espèces de baleines et dauphins.



Observation réglementée



Le code de l’environnement de Polynésie réglemente l’approche des mammifères marins. " Cette réglementation est suffisante à condition qu’elle soit appliquée et contrôlée " assure Agnès Benet. On doit rester à 30 mètres minimum des animaux en bateau et dans l’eau. Il est aussi interdit de diviser le groupe, de naviguer à plus de trois nœuds car cela a des conséquences sur leur repos, leur socialisation et reproduction. Si un jour tu as la chance d’être en bateau et d’en apercevoir, arrête-toi à bonne distance et attends qu’ils viennent te voir !