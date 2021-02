Page enfant : Les comptineurs reviennent sur scène

TAHITI, le 16 février 2021 - Ils seront au petit théâtre de la Maison de la culture les 27 et 28 février. Christine Vinolo et Jérôme Descamps qui forment le duo des Comptineurs de Tahiti assureront quatre représentations de 1 heure. Le duo reprendra quelques tubes mais, surtout, chantera les morceaux de l’album Chat La La.



" Nous allons reprendre des tubes que les enfants aiment bien, quelques chansons tahitiennes et, bien sûr, La Baleine ", annonce Christine Vinolo à propos du concert qu’elle assurera avec Jérôme Descamps.



Un jour, " c’était à l’occasion d’un Salon du livre ", se rappelle l'artiste, le duo a fait une première scène. " On a ensuite joué dans les jardins du Musée des îles à l’occasion d’un festival Voyage organisé par la Compagnie du caméléon ."



Depuis, le duo a un nom : Les Comptineurs de Tahiti. Au duo se greffent d’autres artistes. Les enfants de Christine et Jérôme par exemple, Gaston et Oscar, ont chanté sur les premiers albums. Oscar, devenu lui aussi musicien, a joué un temps sur scène avec ses parents, avant de partir en France poursuivre ses études.



Le guitariste Jérôme Ferlat, Inga Pan, Abel Dumont ont rejoint le duo sur l’album Jazznimaux sorti en avril 2018. En concert, le public tout entier se mêle aux voix des deux artistes.



Le duo, depuis plus de dix ans, compose des chansons pour les tout-petits, qu’il présente sur scène lorsque l’occasion se présente.



Christine Vinolo et Jérôme Descamps chantent, jouent du violoncelle, de la clarinette, des percussions, du trombone, du 'ukulele, du piano... dans une bulle musicale et poétique pour les plus petits et les plus grands. Leur premier album, intitulé 14 comptines de Tahiti est sorti en 2008.



Ce sont des comptines qu’ils ont récoltées au fil de leurs rencontres. Ensuite, rapidement et logiquement, ils ont composé et écrit leurs propres chansons. 12 petites chansons de Tahiti, Noël sous les étoiles de Tahiti, 12 chansons de poissons du lagon de Tahiti, 14 nouvelles comptines de Tahiti… Au total, ils ont réalisé six albums.



Le duo a composé des tubes repris en chœur dans les cours de récréation comme "La Baleine" ou "Le Coq" qui seront joués à la Maison de la culture. Tandis que leur dernier album intitulé Chat La La ronronne dans les foyers, les Comptineurs présenteront leurs chansons aux familles sur le thème des chats : bottés, perchés, noirs, blancs, siamois, tigrés, chatons, matous, boules de poils. Le spectacle durera une heure. " Il sera interactif " promet Christine Vinolo qui annonce " une grosse surprise ! "