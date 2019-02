Page enfant : Le handicap intègre la collection 2019 d’émojis

PAPEETE, 12 février 2019 - Chaque année, de nouveaux émojis voient le jour. Cette année, il y en a 59 différents qui se déclinent en 171 variations. Des figurines inédites sont apparues avec par exemple, l’apparition de fauteuil roulant, canne pour aveugle, chien guide. Mais au fait, qui choisit les émojis ?



Pour la première fois, des figurines en fauteuil roulant font leur apparition dans l’univers des émojis.



Les émojis ou émoticônes sont des pictogrammes colorés (le pictogramme ou pictographe est une représentation graphique, un dessin figuratif stylisé qui sert un peu de signe) qui donnent une idée de ton message en un coup d’œil. Tu les utilises sans doute sans même t’imaginer qu’il y a eu une vie sans émojis !



Émoji est un terme japonais. Il signifie "image" et "lettre", il est utilisé dans les messages électroniques et pages web. Les premiers émojis sont nés en 1998. Ils ont été conçus pour faciliter la communication électronique et la démarquer de ses concurrents. Attention à ne pas confondre les émojis avec les smileys qui sont, eux, les ancêtres des émojis et sont nés en France.



La collection 2019 d’émojis illustre par ailleurs des thèmes et sujets comme l’homosexualité ou bien encore les règles. C’est une ONG qui avait réclamé la création d’un pictogramme "menstruations" pour "briser le tabou".



Il y a également des émojis gaufre, sari, gilet jaune, paresseux, flamand rose, orang outan, loutre, ail, oignon, maillot de bain, sari, planète, parachute, pointe pour danse classique, banjo, yo-yo, stéthoscope…



Tu trouves qu’il manque encore des thèmes ? Tu eux faire des propositions ! Sache, avant d’envoyer, tes idées qu’il te faudra de la patience. Il peut parfois s’écouler deux ans entre la proposition et l’intégration. Il faut en plus que tu sois très précis dans des explications pour justifier ta demande, montrer son potentiel.



Le choix se fait au sein du consortium Unicode. Une association très fermée qui étudie toutes les propositions et se charge de les uniformiser.



Cette association basée aux États-Unis se réunit quatre fois par an. Elle est composée de représentants de grandes entreprises technologiques (Apple, Google, Microsoft, Twitter…), d’ingénieurs mais aussi de linguistes, de représentants publics…