Page enfant : Le cirque de Samoa en représentation jusqu’au 24 mars

PAPEETE, le 12 mars 2019 - Bruno et ses artistes prolongent leur show. Ils sont en représentation jusqu’au 24 mars sous le chapiteau dressé à Outumaoro.



La troupe de Bruno Loyal du Magic circus of Samoa compte 32 personnes dont 26 montent sur scène. Elle est actuellement à Outumaoro, sous le chapiteau. Ensemble ils assurent un spectacle de 2h15.



Tu pourras y découvrir des clowns, des trapézistes, des équilibristes, des jongleurs, des monocyclistes, des contorsionnistes. Les contorsionnistes sont des artistes qui pratiquent une discipline appelée contorsion. On en trouve au cirque, mais aussi sur des scènes de cabaret par exemple. Le principe est simple : les artistes réalisent des mouvements de flexion et d’extension extrêmes du corps humain. Pour ça il faut beaucoup de souplesse et d’entraînement pour maintenir cette souplesse.



Sur la scène du Magic circus des Samoa il y a aussi un numéro impressionnant baptisé : le globe de la mort. C’est une structure métallique en forme de globe, creuse, à l’intérieur de laquelle des motos lancées à pleine vitesse se croisent.



Les premières traces de cirque remonteraient à 3500 ans avant Jésus Christ. Les Égyptiens ont organisé des défilés de bêtes sauvages venues de toute l’Afrique, des fresques représentant Le saut du taureau de des scènes d’acrobatie datant de 2400 avant notre ère ont été retrouvées. Il y a eu un peu plus tard les jeux du cirque chez les Romains.



Il y avait alors des gladiateurs mais aussi des funambules, des voltigeurs à cheval, des scènes de domptage…. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, des troupes de saltimbanques proposaient des spectacles de ville en ville (acrobatie, jonglage, domptage).



Le cirque disons moderne serait né en Angleterre, au XVIIIe siècle, grâce à un ancien officier de la cavalerie. Un certain Philip Astley. Il aurait réalisé un premier numéro (les numéros de cirque ce sont les apparitions des artistes sur la scène, ou plutôt la piste) avec des chevaux sur une piste ronde.



Il a associé le spectacle équestre à des numéros venant de la foire : jongleurs, équilibristes, funambules, présentation d’animaux dressés comme les chiens ou les singes. Il y avait un orchestre qui se chargeait de l’animation musicale.



Pendant toute la représentation d’un spectacle de cirque, il y a toujours un présentateur, une sorte d’organisateur qui introduit les artistes, racontent des petites histoires, fait le lien entre les numéros. Il s’agit de monsieur Loyal.



Le cirque a beaucoup évolué ces dernières années. Il n’y a plus d’animaux dans un certain nombre d’entre eux.



Si tu te découvres une passion pour le cirque et que tu souhaites en faire ton métier, saches qu’il existe des écoles du cirque.