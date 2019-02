Page enfant : Le Fifo, une fenêtre ouverte sur le monde

PAPEETE, le 5 février 2019 - Depuis samedi dernier et jusqu'à dimanche soir, la Maison de la culture vit au rythme du Fifo, le festival international du film documentaire océanien. Mais au fait, c'est quoi ce festival?



Cette année, c'est la 16e édition du festival international du film documentaire océanien. On utilise maintenant plutôt l'acronyme Fifo pour parler de cet événement. L'acronyme, c'est le mot formé par les initiales ou les éléments initiaux de plusieurs mots.



Le Fifo existe donc depuis 16 ans. Il a été fondé par Heremoana Maamaatuaiahutapu, l'actuelle ministre de la Culture et par Walles Kotra qui est aujourd'hui le directeur exécutif du pôle outremer – France télévision. Ensemble, ils ont eu l'idée de lancer le Fifo pour que les peuples d'Océanie se rencontrent mais aussi qu'ils parlent de leur environnement, de leur histoire, de leurs problématiques au reste du monde.



Pour ce rendez-vous un appel aux documentaires est fait en amont de la semaine de festival. Chacun est alors libre de traiter le sujet qui lui tient à cœur. Seule condition : que le documentaire traite de l'Océanie via des sujets sociaux, économiques, ethnologiques, animaliers, historiques, culturels, patrimoniaux. Il y a aussi une contrainte de durée à respecter (entre 15 et 90 minutes).



Le film documentaire est un genre cinématographique et télévisuel qui n'est pas de la fiction. Il restitue une réalité. Il n'y a pas de personnages inventés par exemple ou d'histoire imaginée. Il y a une trame, un fil conducteur, mais elle cela part de la réalité.



Pour l'édition 2019 du Fifo, 170 documentaires ont été inscrits. Au total, 13 ont été sélectionnés pour participer à la compétition.



Car le Fifo est une compétition avec un jury qui décerne des prix à l'issue de la semaine. Ils s'appuient sur des critères précis pour faire leur choix et discutent entre eux de ce qu'ils pensent des documentaires car leur décision finale doit être commune.



Toute la semaine, tous les documentaires en compétition, mais aussi ceux qui sont dit hors compétition sont projetés à la Maison de la culture : au Grand théâtre, au Petit théâtre, salle Muriavai et dans la salle de projection. En fonction des sujets, tu peux voir ceux qui t'intéressent. Tu pourras aussi, comme le jury officiel, voter car il existe un "prix du jury".



Enfin, le Fifo est aussi un festival pendant lequel il y a des projections de documentaires, mais aussi des rencontres avec les réalisateurs, les personnes filmées parfois. Il y a aussi des conférences, des colloques car les professionnels se retrouvent pendant la semaine de festival.