Page enfant : La Tour Eiffel a 130 ans

PAPEETE, le 21 mai 2019 - L’une des plus célèbres tours du monde, surnommée parfois la dame de fer, vient de souffler ses 130 bougies. Elle a ouvert ses portes au public le 15 mai 1889. L’occasion d’en savoir plus sur ce monument parisien qui reçoit chaque année plus de 7 millions de visiteurs, soit un visiteur toutes les 4 secondes !



Lors de la journée anniversaire, le 15 mai, la Tour Eiffel a invité 1 300 enfants des centres de loisirs parisiens âgés entre 6 et 12 ans. Ils ont pu visiter les 1er et 2e étages et découvrir son histoire. Et toi, la connais-tu ? As-tu déjà visité cette tour ? Que sais-tu de sa vie ?



Elle a été construite dans le cadre de l’Exposition Universelle de 1889 qui marquait le centenaire de la Révolution française. Un grand concours avait été lancé demandant à " étudier la possibilité d’élever sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base carrée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur ".



C’est le projet de Gustave Eiffel, entrepreneur, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, ingénieurs, et Stephen Sauvestre, architecte qui a été retenu parmi 107 propositions !



Au passage, sais-tu que Gustave Eiffel a également participé à la construction de la statue de la Liberté (qui s’appelle en réalité La liberté éclairant le monde ou Liberté) ? C’est un cadeau de la France pour les États-Unis en signe d’amitié entre les deux nations.



Un temps record de construction



La construction de la Tour Eiffel a commencé le 28 janvier 1887. Le monument a été achevé le 31 mars 1889 soit 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard. Pour l’époque c’est un record et une prouesse technique.



Il faut savoir que la Tour Eiffel ne devait être qu’une installation provisoire. Des pétitions avaient été signées pour empêcher sa construction. Elle n’a pas bougé finalement. C’est toujours le monument le plus de France avec ses 324 mètres.



Elle attire désormais près de 7 millions de visiteurs par an, c’est l’un des monuments les plus visités à Paris. Près de 4 tonnes de souvenirs y sont vendus quotidiennement (ça veut dire tous les jours).



Les amoureux s’y pressent. Le restaurant le Jules Vernes (au 2e étage de la Tour Eiffel) assiste même à deux demandes en mariage en moyenne par jour !