Page enfant : La Chine et l’Asie au menu du nouveau Rallye lecture

PAPEETE, le 29 janvier 2019 - À la bibliothèque pour enfants de la Maison de la culture un nouveau Rallye lecture va être lancé ce mercredi à 14 heures. Il a pour thème la Chine et l’Asie. Tu vas pouvoir découvrir une vingtaine d’ouvrages sur ce thème. Prêt ?



Si tu aimes les histoires sur la Chine et sur l’Asie, que tu vas envie de t’évader, de rêver, de déconnecter, alors tu vas être servi ! À la bibliothèque de la Maison de la lecture le prochain Rallye Lecture qui commence ce mercredi va te faire voyager sur ce continent.



Une vingtaine de livres ont été sélectionnés. Il y a par exemple : Akiko la courageuse, un petit conte zen d’Antoine Guilloppé. Il raconte l’histoire d’Akiko qui n’a pas peur la nuit ! Les silhouettes des arbres se découpent sous la lune comme un merveilleux théâtre d’ombres et ses amis les animaux l’accompagnent et veillent sur elle.



Il y a aussi La Grande épopée de Petit pouce, l’Oiseau arlequin, ou Les Petits Sentiers d’Obaasan. Le premier est un livre rédigé par Yui Togo et Marie Caudry qui parlent de l’histoire de Petit Pouce. Pas plus haut qu’un pouce, il est cependant très courageux et, un jour, il décide de partir à l’aventure pour devenir un grand samouraï…



Le deuxième, l’Oiseau arlequin de Pascale Maret parle de lion et de dragon-serpent qui se sont répartis le pouvoir (l’un sur la terre et l’autre sur la mer). Le troisième, Les Petits Sentiers d’Obaasan sont de Delphine Roux. Il t’emmène à la rencontre de Yuki qui se souvent avec émotion de sa rencontre à l’âge de huit ans avec une veielle dame japonaise de Kyoto devenue sa grand-mère-amie.



Que dois-tu faire avec ces livres ? En lire un maximum. Tu as trois semaines pour ça. Et, pour chacun des livres, tu dois répondre à un questionnaire à choix multiples.



Peu importe ton âge car tu peux te faire aider dans la lecture de ces ouvrages. Ce qu’il faut, lorsque tu auras terminé, c’est choisir ton livre préféré.



Tu pourras aussi devenir un critique littéraire en herbe en réalisant la fiche Coup de cœur pour la bibliothèque enfants.



Si jamais tu hésite, alors voici quelques informations à propos de la lecture : c’est une activité facile, que tu peux faire partout et qui te détendre, te permettre de t’évader en oubliant complètement tout ce qui t’entoure.



En plus la lecture améliore la mémoire, elle enrichit le vocabulaire et donc la compréhension du monde qui t’entoure mais aussi ta propre expression. Plus tu lis et mieux tu t’exprimeras !



Si tu en doutes, essaie un peu, quelques minutes d’abord. Puis, allonge petit à petit le temps de lecture et vérifie. Libre à toi, ensuite, de tout arrêter. Sachant que, vu le nombre de livres qui existent, tu trouveras toujours une histoire qui te plaira.