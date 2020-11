Page enfant : L’univers de Hinatea, tout pour apprendre en s’amusant

TAHITI, le 3 novembre 2020 - Hinatea est enseignante. Elle cherche des jeux, des exercices, des méthodes pour que les enfants apprennent plus facilement. Ces trouvailles sont disponibles sur son site internet, gratuitement.



Différents chemins sillonnent l’univers de Hinatea. Certains mènent à des activités, des jeux, des histoires, des chansons… Pour les enfants et les parents qui les accompagnent, tout cela permet d’apprendre tout en s’amusant.



Hinatea Luyssen est originaire de Tubuai. Elle habite Moorea. C’est une enseignante, elle sait de quoi elle parle. Elle sait aussi ce que les enfants d’aujourd’hui savent faire, ce qu’ils aiment faire.



Par exemple, elle s’est bien aperçue que ses élèves ne restaient pas concentrés très longtemps, qu’ils n’appréciaient pas les longues sessions de mémorisation.



Elle sait aussi que les parents peuvent parfois être démunis lorsqu’il s’agit de faire comprendre certaines notions. " Je passe beaucoup de temps sur internet à trouver des outils, c’est long, il faut aimer ça ." Pour naviguer sur la toile il faut avoir du temps, y trouver de l’intérêt mais aussi savoir comment s’y prendre, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.



Accessible, drôle et coloré



Hinatea partage, elle adapte ce qu’elle trouve au contexte polynésien, elle crée également des outils, des jeux. Elle a fait tout cela pour son fils d’abord, puis pour ses élèves et enfin, pendant le confinement, pour tous les élèves et leurs parents.



Le contenu de son site internet s’adresse à différentes tranches d’âges. Il y a les élèves de cycle 1, c’est-à-dire la maternelle, le cycle 2, autrement dit le primaire ou bien encore le cycle 3, jusqu'en 6e.



Tu y trouveras différents onglets comme : "Organisation", "Histoire", "Langage", "Mathématiques" mais aussi "La maîtresse part en live" !





En te baladant dans l’univers de Hinatea, tu verras qu’il y a des exercices en lien avec ce que tu apprends à l’école et d’autres outils qui vont te permettre de découvrir plein de choses qui ne sont pas directement associées aux programmes scolaires.



Tout est accessible, drôle, coloré pour que les barrières et les appréhensions tombent. Hinatea Luyssen dit que travailler la mémoire est vraiment important, que faire des efforts de concentration aussi. Elle est également persuadée qu’on peut apprendre en s’amusant !