Page enfant : L’Invisible box, un challenge de plus sur la toile

PAPEETE, le 12 décembre 2017 - En fait c’est LE nouveau challenge. Celui que tout le monde s’empresse de partager, essayer, réussir ou ironiser. L’idée ? L’invisible Box ou le challenge de la boîte invisible consiste à délimiter une sorte de boîte avec les mains puis d’y monter comme sur une marche.



Oublie (si cela n’est pas déjà fait) l’Ice bucket challenge, À l’eau ou au resto, le Mannequin challenge, le Dead challenge ou le A4 waist challenge. L’Invisible box challenge débarque sur la toile. Il a déjà fait le buzz. En surfant sur internet tu va trouver des vidéos de candidats qui relèvent le défi.



Une fausse marche à escalader



L’Invisible box challenge est simple, en apparence. Il faut délimiter "pour de faux" une sorte de boîte. Puis, il faut monter sur cette boîte invisible comme si tu montais sur une marche d’escalier. Il s’agit de mimer l’effort.



D’après le Larousse, mimer c’est " exprimer par le geste, par le jeu de physionomie, sans parler, les attitudes de quelqu’un, des sentiments, une action ". Il existe de mimes célèbres comme le Mime Marceau.



Une pom-pom girl lance le défi



La déferlante "Invisible box" est partie des États-Unis et plus précisément d’Ariel Olivar une fameuse pom-pom girl de Manvel au Texas. Une pom-pom girl (ou meneuse de claque au Québec ou Cheerleader aux États-Unis) c’est une athlète habillées aux couleurs d’une équipe sportive qui encourage cette équipe en agitant des pompons. Elle chante, danse et propose des figures acrobatiques répétées en groupe.



Ariel Olivar a posté une vidéo sur son compte Twitter le 1er décembre avec cette légende : Challenge accepted. Puis elle a donné un "cours d’Invisible Box". Depuis, tout le monde s’y met. Certains y parviennent avec brio, d’autres sans. Une partie de la toile s’amuse de ce nouveau défi en faisant semblant de tomber de cette fameuse boîte invisible.



Ce challenge est sans danger. Ce n’est pas comme l’Ice and salt challenge qui a causé de graves et profondes blessures ou bien le A4 waist challenge qui a entraîné des jeunes filles dans une course effrénée contre les kilogrammes.