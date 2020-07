Page enfant : Kalani, 8 ans, expose ses premiers tableaux

TAHITI, le 1er juillet 2020 - Avec sa maman, Pénélope, Kalani peint depuis qu’elle a 4 ans. Alors qu’elle vient de terminer son année de CE1, elle est fière et en même temps un peu stressée cette semaine. Ses tableaux sont exposés depuis hier à la Maison de la culture.



" Je suis très contente, et fière, mais aussi un peu stressée ", avoue Kalani Tahutini. " Et si on nous disait ne pas aimer nos tableaux ? Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. "



" Ça ", c’est l’exposition qui a démarré hier à la Maison de la culture. L’exposition d’une trentaine de tableaux de peinture acrylique que Kalani a réalisés avec sa maman, Pénélope.



Quatre années de partage



Kalani est une petite fille comme les autres, elle est en CE1 à l’école 2 + 2. Elle va passer en CE2 au mois d’août. Ce qu’elle préfère, c’est le français. Elle fait de la danse, " j’aime le hip hop ", précise-t-elle " et aussi le contemporain ". Elle est montée sur scène vendredi et samedi dernier. Elle adore aussi lire des bandes dessinées, même si elle a commencé à lire quelques romans. Elle a des amis qu’elle voit régulièrement et avec qui elle passe du bon temps.



Elle a aussi une passion qui s’est installée petit à petit. C’est la peinture, les couleurs. " Celles que je préfère ce sont le rouge, le violet, le orange et le bleu. "



Naissance de Péka'17



Elle peint depuis qu’elle a 4 ans. Elle n’a jamais appris les techniques, elle fait seulement des stages de temps à autre dans un atelier. Ce qu’elle veut, c’est se faire plaisir et partager du temps avec sa maman.



Petit à petit, le temps qu’elles passaient ensemble a donné naissance à des toiles. Ces toiles, signées Peka’17, ont d’abord été offertes à des amis et, un jour, l’idée d’une exposition est apparue. C’était fin 2018. Le duo Peka’17 a obtenu une place salle Muriavai pour mars 2020. En raison du confinement, l’exposition a finalement lieu maintenant.



Les tableaux ont tous, ou presque, été peints à quatre mains. Il y a celles de Kalani qui en général démarre la toile, puis celles de sa maman, qui ajoute des motifs, des dessins, des traits. " J’ai utilisé des pinceaux, des cotons-tiges pour appliquer les couleurs sur des toiles ", précise Kalani. Les toiles ont ensuite été encadrées. Par la suite, elle changera peut-être de techniques, de support.



Kalani trouve des idées en regardant des vidéos sur internet. Elle apprécie l’art abstrait et aussi les œuvres de Frida Kahlo, une artiste peintre mexicaine du début du XXe siècle.