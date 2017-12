Page enfant : En attendant le passage du père Noël...

PAPEETE, le 19 décembre 2017 - Connu de toutes et de tous à travers le monde, le père Noël est un personnage qui fait rêver petits et grands en fin d'année. C'est un vieux monsieur qui porte une barbe blanche, qui se déplace dans un traîneau tiré par des rennes. Avec ses lutins, le père Noël passe l'année au pôle Nord qu'il quitte une fois l'an pour distribuer les cadeaux aux tout-petits.



Il s'affaire. Le père Noël et sa horde de lutins sont à l'œuvre dans le grand nord du monde. Ils sont installés sur le cercle arctique. Ils vivent tellement au nord qu'ils peuvent observer le soleil de minuit quand ils ne sont pas occupés à préparer les cadeaux commandés.



Le soleil de minuit, appelé aussi le jour polaire est une période de l'année pendant laquelle le soleil ne se couche pas. Ce phénomène se produit au pôle nord entre mars et septembre et au pôle sud entre septembre et mars aux hautes latitudes, c'est-à-dire au-delà des cercles polaires arctique et antarctique.



Dans cette zone du monde, le climat est rude. C’est certainement pour ça que le père Noël porte un gros manteau rouge, un bonnet, des bottes et qu’il a souvent le nez et les pommettes un peu rouges. Les lutins eux aussi se protègent du froid. En hiver (au mois de janvier), ils doivent faire face à des températures entre – 43° à – 26° Celsius. En moyenne, il fait – 34° Celsius. L’été, c’est-à-dire au mois de juillet, la température se situe autour de zéro degrés Celsius. Chez nous en Polynésie il fait entre 29 (au plus frais) et 30° Celsius (au plus chaud) tout au long de l’année.



Le paysage au pôle nord est tout blanc, blanc de glace et de neige. Le père Noël se déplace en traîneau. C’est un véhicule qui est muni de patins à la place des roues. Les hommes eux aussi se déplacent en traîneau sous ces latitudes. Leur traîneau avance grâce à des chiens dressés à cet effet.



Le père Noël, lui, a préféré des rennes. Il en a huit, quatre mâles et quatre femelles aux caractéristiques particulières. Tornade, le plus rapide, galope. Furie, le plus puissant, se pavane. Tonnerre est le plus fort et comète apporte le bonheur aux enfants. Danseuse, elle, est la plus gracieuse, Fringant est belle et puissante, Cupidon apporte de l’amour aux enfants et Éclair de la lumière. Ensemble, ils traversent le ciel la nuit de Noël pour déposer les cadeaux dans les fare.