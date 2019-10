Page enfant : Découvrez la Battle archery

PAPEETE, le 29 octobre 2019 - Cette nouvelle activité est un mix de balle au prisonnier et de tir à l’arc. Elle est accessible dès 10 ans ou pour les enfants mesurant au moins 1,20 m. Pour la tester, rendez-vous ce mercredi au Parc Paofai.



La première Battle archery a été organisée sur le territoire le 9 septembre. Depuis, quelques jours de séances de découverte ont eu lieu sur le terrain de beach soccer au parc Paofai. Le prochain rendez-vous est donné aujourd'hui.



Frédérick Ollivier de Tahiti Battle Arena est celui qui a fait venir le matériel indispensable à l’activité : des cibles, mais aussi des arcs avec un bout en mousse et des masques pour profiter de l’activité en toute sécurité. Il assure que les jeux de Battle archery sont très courants ailleurs. " Aux États-Unis, cela existe depuis 7 ans, en France c’est arrivé il y a 4 ans. J’y joue souvent là-bas. "



L’activité est inspirée du film Hunger game et de la série télévisée Arrow. C’est un jeu d’archerie innovant, un mélange de tir à l’arc et de balle au prisonnier. " C’est un jeu qui demande d’établir une certaine stratégie ", Indique Frédérick Ollivier.

Il faut aussi une certaine dextérité, de la cohésion au sein de l’équipe, un peu d’audace pour prendre des risques au bon moment.



Concrètement, il faut faire deux équipes. Dans l’idéal, les équipes doivent compter cinq joueurs. Chaque équipe s’installe sur un espace de jeu, un rectangle séparé de celui de l’équipe adverse par une "safe zone", une zone de sécurité.



Dans chaque espace il y a des modules derrière lesquels s’abriter. Il y a aussi des cibles. Le but du jeu est de toucher les cibles ou bien de toucher les joueurs, en fonction des parties. L’équipe qui gagne est celle qui a touché tous les joueurs adverses ou bien toutes les cibles adverses. " Si un joueur réussit à intercepter une flèche en plein vol, son équipe emporte le jeu aussitôt, mais je n’ai encore rien vu de tel depuis qu’on a lancé les battle ."



Enfin, lorsqu’un joueur atteint l’une des cibles adverses il peut faire revenir dans son équipe un joueur qui a été éliminé.



Les parties durent entre 5 et 10 minutes. Pour jouer il faut mesurer au moins 1,20 m. Il existe du matériel adapté aux enfants. Il n’a rien de particulier si ce n’est une plus petite taille que celui destiné aux adultes.