Page enfant : Découvre Soko, petit héros d’une série animée polynésienne

TAHITI, le 1er décembre 2020 - Il est sympa, drôle, il aime rendre service, mais il est naïf et maladroit. Soko est un petit garçon qui vit à Tahiti et qui fait plein de bêtises. Heureusement, il est attachant. Il est le héros d’un dessin animé qui a été entièrement réalisé en Polynésie.



Soko est un petit Polynésien qui vit à Tahiti. Il est loin de la civilisation, dans une forêt où se trouvent d’autres habitants.



C’est le personnage principal d’un dessin animé qui a été entièrement pensé et réalisé en Polynésie. Une première.



Soko ne parle pas. Il n’y a pas de dialogues, seulement de la musique. Mais il est suffisamment expressif pour que tu puisses tout comprendre ! Il est sympa, drôle et il rend service.



Il aime aider les gens de son entourage. Mais il est aussi naïf et surtout très maladroit. Il fait plein de bêtises et des mauvaises actions. Mais les gens l’aiment car il est attachant, ils lui pardonnent.





Une équipe restreinte aux manettes



La petite équipe qui a donné naissance à Soko est très réduite. Il y a Neils Teinauri de Nealihana - studio de création et d'animation 2D/3D - à la technique.



C’est lui qui permet au personnage de faire toutes ses bêtises. " C’est un magicien ", dit Heipua Tevaria. " Quand on regarde le dessin animé, c’est tellement bien fait qu’on a du mal à croire qu’il a tout fait seul ." Elle s’exprime en toute sincérité et non parce qu’elle a, elle aussi, participé à l’aventure.



Heipua Tevaria est la scénariste assistante. Elle a travaillé avec Laurent Penacino qui est lui le scénariste. Ensemble, ils ont imaginé toutes les histoires.



Au total, il y a 24 épisodes qui durent chacun entre 1 et 3 minutes.



Pour l’instant, rien n’est pas prévu après la diffusion des 24 aventures. Mais on sait déjà qu'" il n’y aura pas de suite ", annonce Heipua Tevaria " car la série est une sorte de prototype ".



Par contre, Soko pourrait revenir dans des épisodes plus longs. Il pourrait devenir le héros d’un dessin animé plus complet. Mais pour cela il faut des fonds, c’est-à-dire un financement car réaliser un dessin animé demande beaucoup de temps. Et ce financement n’a pas encore été trouvé.