Page enfant : Connais-tu tes droits ? Dimanche, tu pourras les découvrir !

PAPEETE, le 20 novembre 2018 - Chaque année, le 20 novembre est dédiée aux droits de l’enfant. L’association Parent autrement à Tahiti a décidé, à cette occasion, de mettre les enfants à l’honneur dimanche au parc Paofai. Au programme : lecture de conte, jeux, lecture, atelier Zéro déchets, méditation…



En 1989, pour la première fois de l’histoire, un texte a reconnu explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière. Ils ont détaillé, textes à l’appui, les droits des enfants. Des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables.



Cette année-là, 195 États ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette convention a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, d’où la date retenue pour la journée internationale des droits de l’enfant.



Que trouve-t-on dans la Convention des droits de l’enfant ? Au total, 54 articles qui affirment par exemple que les enfants ont le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité, ils ont le droit d’aller à l’école, d’être soigné, protégés des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrer, de jouer, d’avoir des loisirs, d’avoir une famille, d’être entourés et aimés, de ne pas faire la guerre, ni la subir…



Il y a par ailleurs quatre principes fondamentaux dans cette convention : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de ivre, survivre et se développer, le respect des opinions de l’enfant. Il y a enfin trois protocoles facultatifs.



Le premier vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés, le deuxième concerne la vente d’enfant, la prostitution et la pornographie. Le dernier définit la procédure internationale qui permet à tout enfant de déposer une plainte si ses droits ne sont pas respecter.



Cette convention est le socle de travail du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) qui est une agence de l’ONU consacrée à l’amélioration et la promotion de la condition des enfants.



En Polynésie, l’association Parents autrement, a décidé de créer l’événement à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Une journée pour les enfants (et leurs parents) est organisée au parc Paofai dimanche 25 novembre. De nombreuses animations sont prévues.