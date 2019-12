Page enfant : C’est quoi une grève ?

TAHITI, le 3 décembre 2019 - Jeudi, un mouvement de grève est annoncé partout en France. En Polynésie, certains agents et salariés ont dit vouloir être solidaires de ce mouvement. Mais sais-tu ce que c’est que la grève ?



Ce jeudi 5 décembre, un mouvement de grève est annoncé partout en France. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats aux côtés des syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes" appellent à la mobilisation. Des syndicats ont même appelé à une grève illimitée. Mais qu'est ce qu'une grève ?



Une grève est une action collective qui consiste à arrêter de travailler. Cet arrêt est concerté et il concerne les salariés d’une entreprise, d’un secteur économique, d’une catégorie professionnelle. Une personne qui fait grève n’est pas payée.



Cette action vient appuyer des revendications, elle permet de faire pression sur les supérieurs hiérarchiques. Elle est souvent lancée par les syndicats.



Les syndicats, ce sont des associations de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs adhérents. Pour bénéficier de la protection et des conseils de syndicats, il faut y adhérer.



Le terme de grève viendrait de la place de Grève à Paris. Cette place est située à côté de la Seine, le fleuve qui traverse la ville. Avant, il y avait une plage et les bateaux y accostaient. Des hommes sans emploi s’y rendaient pour trouver du travail facilement, ils aidaient au chargement et déchargement des bateaux.



Les grévistes qui arrêtent de travailler vont souvent, en plus, manifester dans la rue lorsqu’il s’agit d’un mouvement qui concerne plusieurs entreprises ou un secteur tout entier. Sans cela, ils restent dans leur entreprise.



Dans certains corps de métier, les règles sont particulières. Par exemple, les pompiers doivent informer leur employeur plusieurs jours à l’avance s’ils veulent faire grève pour qu’un service minimum soit quand même assuré. Les militaires sont privés du droit de grève. Il existe aussi des grèves chez les étudiants qui, dans ce cas, ne vont pas à l'école ou à l'université.



Il faut savoir que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – un traité international ratifié par 164 États en date du 16 mars 2016 – garantit le droit à la grève, tout comme la Charte sociale européenne qui a été révisée en 1996. La grève est donc possible partout, sauf dans certains pays où existe une dictature.



En France il y a eu des grèves plus marquantes que d’autres. En effet, certaines ont permis de grandes avancées sociales.



Par exemple, en juin 1936, il y a eu une grève générale grâce à laquelle, depuis, il existe des congés payés. Avant, cela n’existait pas !



Ce jeudi 5 décembre, en France, la journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites s’annonce très suivie.