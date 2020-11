Page enfant : C’est quoi la philosophie ?

TAHITI, le 18 novembre 2020 - À l’occasion de la journée mondiale de la philosophie (qui a lieu ce jeudi 19 novembre), voyons ce qu’est cette démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, la connaissance et l’existence humaine.



Le Larousse dit que la philosophie est un ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l’homme dans l’univers, sur Dieu, sur l’histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Mais encore…



La conception est l’action d’élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir.



Le terme de philosophie vient du grec et signifie : aimer la sagesse. Quand on philosophe on se pose des questions sur la vie, sur la place de l’homme.



On en discute à plusieurs en écoutant bien les réponses des uns et des autres sans les juger. Au contraire, on s’en nourrit pour penser et se questionner toujours plus.



Les hommes philosophent depuis toujours. Platon par exemple a rédigé une série de dialogues où il se met en scène. Il est né en 424 av. JC !



Diogène, Aristote, Kant...



Depuis, il y a eu tout un tas de philosophes célèbres qui ont marqué l’histoire. Connais-tu Diogène le cynique par exemple ?



Il vivait (entre 413 et 327 av. JC) dehors, dans les rues d’Athènes (Grèce), vêtu d’un simple manteau, muni d’un bâton, ne possédant rien d’autre qu’une lanterne. Il dormait dans une grande jarre.



Il y a eu aussi Aristote, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Kant, Montesquieu, Sigmund Freud, Gilles Deleuze…



Les philosophent se posent de grandes questions comme par exemple, peut-on s’entendre sur le beau ? Peut-on être heureux ? Pourquoi le temps passe-t-il ? Un monde sans violence est-il possible ?



Il n’y a pas de bonne ou de mauvaises réponses. Chacun a les siennes.



D’ailleurs, il n’y a pas que les philosophes qui font de la philosophie. Tout le monde peut s’y mettre. En philosophant, on comprend mieux le monde, on s’exerce à réfléchir, on écoute les autres. Des cours de philosophie sont donnés au lycée.