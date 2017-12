Page enfant : À l'eau père Noël !, le nouveau spectacle du clown Nani

PAPEETE, le 5 décembre 2017 - En duo avec le clown Pinpin qui est de passage sur le territoire, le clown Nani propose un nouveau spectacle pour la fin de l'année. Elle l'a baptisé À l'eau père Noël, une enquête qui mène les deux artistes sur les traces des vêtements de l'homme à la barbe blanche.



"Le père Noël nous appelle et nous laisse un message sur le répondeur parce qu'il ne retrouve pas ses vêtements après s'être baigné dans le lagon ", raconte le clown Nani. Elle parle là de l'introduction de son nouveau spectacle qu'elle a imaginé avec le clown Pinpin.



" Sans vêtement, il ne dit ne pas vouloir distribuer les cadeaux. Le père Noël dit alors aux enfants : 'tant pis, vous attendrez l'année prochaine. " Mais sur scène, Nani et Pinpin ne peuvent pas se résoudre à laisser les fêtes se passer ainsi, sans père Noël. Ils partent donc à la recherche des vêtements. En menant leur petite enquête, ils découvrent petit à petit son linge. Les enfants suivent alors l'enquête qui se déroule en direct et grâce à des tours de magie, de passe-passe…, des gags.



Le spectacle est proposé aux enfants de 3 à 12 ans. Il dure 45 minutes. En plus des représentations scolaires, le duo peut proposer des représentations chez les particuliers. Pour en savoir plus, il faut la contacter.



Les clowns ce sont des personnages de l'univers du cirque. Les artistes qui les incarnent disparaissent sous des déguisements souvent colorés, un peu trop grands. Leur visage est maquillé avec, en général, un gros nez rouge.



Pour ce nouveau spectacle, Nani retrouve Pinpin. Nani est un clown qui réside sur le territoire. Pinpin est un clown de passage qui est arrivé la 1ère fois en Polynésie en 1998. " Il était venu en tournée ", se rappelle Nani. " On a sympathisé et on a monté notre duo. " Un duo qui a voyagé en Nouvelle-Calédonie, à l'île de Pâques, en France aussi.