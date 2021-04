Page enfant : 1er avril, blagues et poisson

TAHITI, le 31 mars 2021 - Dans notre calendrier, le 1er avril est un jour un peu spécial. Pourquoi on se fait des blagues, on colle des poissons et pourquoi ce jour-là en particulier ? Voici des pistes pour tout savoir, ou presque.



Comme beaucoup de choses, il est souvent difficile de connaître avec précision les origines d’habitudes, coutumes et traditions. Il y a des hypothèses, des pistes admises par le plus grand nombre.



Commençons par la date, le 1er avril. Il semble que cela remonte au règne de Charles IX. Ce roi de France, fils de Catherine de Médicis, resta sur le trône entre 1560 et 1574. Jusqu’en 1564, l’année commençait le 25 mars avec des variations selon les régions. Par l’édit de Roussillon, Charles IX fit démarrer l’année le 1er janvier.



Or, entre le 25 mars et le 1er avril, à l’occasion du changement de l’année, les Français se faisaient des cadeaux: les étrennes. Cette habitude s’est maintenue, mais pour rire, car petit à petit, les gens s’offraient des faux cadeaux, puis ils se sont fait des canulars et des blagues.



Et le poisson ?



Pour ce qui est du poisson maintenant, celui que l’on accroche dans le dos d'une personne, il y a plusieurs explications. Il y aurait une explication liée aux périodes d’interdiction de pêche (l’interdiction était levée début avril, mais les prises étaient peu nombreuses et donc insaisissables), au fait que le poisson est symbole de carême.



Il se pourrait aussi que le poisson, en tant que signe zodiacal, s’étende du 19 février au 20 mars, donc il était le dernier signe de l’année (avant l’édit de Roussillon).



Chez nos voisins aussi on fête 1er avril. Par exemple en Australie et en Nouvelle-Zélande (mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis), il y a "The april fool’s day". C’est le jour de la duperie. La duperie, c’est l’action de duper, cela veut dire tromper. Et cela dure la matinée. Au Japon, c’est aussi le jour des farces, c’est le Bangusetsu.