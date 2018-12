Paea : un après-midi de fête pour 600 enfants

PAEA, le 17 décembre 2018. Samedi, plus de 600 enfants et adolescents, issus des quartiers prioritaires de Paea, ont été conviés par la commune, à l’espace culturel Manu Iti pour « un après-midi de Noël ».



L’événement organisé en partenariat avec le Contrat de Ville, a débuté par un déjeuner dans les jardins de l’espace culturel. Puis, s’est poursuivi dans la salle de spectacle avec une comédie inédite intitulée « Brosse Neige et le Prince Charbon », qui a rencontré un véritable succès.



Par la suite, pour le plaisir des plus petits et des plus grands, la projection du film d’animation « Paddington » a démarré, et s’est terminée par un goûter pour tous les enfants. Un début de vacances qui s’annonce dans la joie !