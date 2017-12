Paea: deux films de Noel pour les enfants

PAPEETE, le 12 décembre 2017 - Le cadeau de Noel de la commune de Paea à ses enfats sera la diffusion de deux dessins animés : "Moana" en version Tahitienne et "Mission Noël : les aventures de la famille Noel."

Pour Noël, la Commune de Paea projette deux dessins animés que petits et grands pourront apprécier en famille. Le vendredi 15 décembre prochain à partir de 18h00, le Stade Manu Ura deviendra un cinéma en plein air.



Les habitants de Paea pourront ainsi regarder gratuitement deux films choisis à l’occasion des fêtes de fin d'année. À l’affiche : « Moana », en version tahitienne et « Mission Noël : Les Aventures de la Famille Noël».



Des films d’animation, qui devraient faire le bonheur des plus petits comme des plus grands, et qui réuniront le temps d’une soirée, les habitants de la commune, venus se divertir en famille.



Pour cet événement, la commune a prévu un ramassage en bus à partir de 17h00 pour les quartiers de Maraa, Vaiterupe, Orofero, Tiapa et Papehue. De plus, une buvette sera mise en place pour permettre aux spectateurs qui le souhaitent de se restaurer sur place.





« Un Noël pour les enfants de Paea »

À l’occasion des fêtes de Noël, les enfants de la commune de Paea sont conviés le samedi 16 décembre 2017 de 10h00 à 16h00 par l’association Tomite Taurua Rau No Paea en partenariat avec la Commune, à venir s’amuser en famille au terrain Laguesse situé au PK 20.500 côté mer.



Au programme de la journée, de nombreuses surprises, un spectacle de clown avec Colorine, qui maquillera également les enfants qui le souhaitent, des toboggans, des trampolines, des jeux surprise et un tamure marathon. Pour le déjeuner, des coffrets-repas seront distribués aux enfants. Les familles, elles, auront la possibilité de se restaurer sur place, une buvette tenue par les membres de l’association, assurera la vente de plats préparés.



Ce Noël, à destination des enfants issus de milieu défavorisé, est une opération renouvelée chaque année depuis 2011 par l’association en partenariat avec la Commune de Paea.



Un ramassage en bus est prévu à partir de 9h00 pour les quartiers de Maraa, Vaiterupe, Orofero et Papehue.