Paea Manu Ura remporte la Coupe de Tahiti

La finale de la Coupe de Tahiti de rugby a opposé Paea Manu Ura à Faa’a Aro samedi soir au stade Fautaua. Paea Manu Ura s’est imposé 17-11 au terme d’un match indécis jusqu’au bout et de bon niveau. Dans l’après-midi, Punaauia a largement (43-8) battu Moorea dans la petite finale.



Tenant du trophée, Faa’a Aro n’a pu conserver son bien samedi soir devant des tribunes que l’on n’avait plus connues aussi garnies depuis longtemps pour un match de rugby. L’affiche avait effectivement de quoi séduire entre deux clubs historiques du rugby local, Faa’a et plus encore Paea Manu Ura. Faa’a s’était difficilement (23-17) imposé contre Punaauia en demi-finale tandis que Paea avait déroulé (30-10) sur le terrain de Moorea. La rencontre s’annonçait ouverte entre une équipe de Faa’a toujours très joueuse et une formation de Paea solide sur ses bases et le public en eut effectivement pour son argent tant la rencontre fut animée et à suspense. Paea a un peu plus de profondeur de banc cette saison avec l’apport du 3è ligne Samuel Ibos et de l’ouvreur Swann Lefeuvre. Mais c’est bien Faa’a qui imposait le tempo de la partie en début de match alors que Paea avait un peu plus de difficulté à rentrer dans le match car beaucoup pénalisé pour des hors-jeu en début de rencontre. Remy Nui ouvre d’ailleurs le score (3-0) sur pénalité à la 6è minute. Faa’a est dominateur territorialement mais Paea est solide en défense. Faa’a augmente son avantage (6-0) d’une nouvelle pénalité de Remy Nui à la 18è minute. Paea monte en régime au fil des minutes en jouant beaucoup par ses avants offensivement ou en se donnant de l’air défensivement par le pied de Lefeuvre. Tamatoa Tauhiro réduit le score (6-3) pour Paea sur pénalité à la 24è minute. C’est quand même Faa’a qui produit le plus de jeu et ça finit par payer à la 32è minute sur une pénalité rapidement jouée à la main dans les 22 mètres de Paea, le ballon parvient à l’aile opposée jusqu’à Remy Nui qui marque en coin et porte le score à 11-3, l’essai n’étant pas transformé. Ça se complique pour Paea mais l’équipe d’Herman Toofa va réagir quasiment dans la foulée en campant devant l’en-but de Faa’a puis en jouant au large, le centre Taputea Pani allant à l’essai. Tamatoa Tauhiro transforme et ramène le score à 11-10. L’ambiance monte dans les tribunes compte tenu du scénario du match. Petit avantage d’un point au repos pour Faa’a ce qui laisse augurer du suspense pour la suite.

Un match qui a fait honneur au rugby local



Faa’a démarre la seconde mi-temps à 14 car Thierry Avaeoru a pris un carton jaune en toute fin de première période. Mais cette infériorité numérique n’est pas vraiment apparente d’autant que Paea est en souffrance pendant un temps en mêlée fermée. Mais à la 55è minute sur un long coup de pied à suivre de l’arrière Frédéric Dupebe, un joueur de Faa’a commet un en avant, l’arbitre laisse jouer et Jérôme Charles qui a suivi va à l’essai entre les poteaux. Tamatoa Tauhiro transforme et Paea passe en tête (17-11) à la marque. La rencontre va être stoppée pendant une trentaine de minutes à l’heure de jeu, Remy Nui étant gravement blessé (sans doute une fracture de la cheville) et le joueur de Faa’a ne pouvant être déplacé de la pelouse compte tenu de la gravité apparente de sa blessure, il a fallu attendre l’arrivée de l’ambulance pour que le match reprenne. Malgré le long arrêt de jeu, les joueurs ne se sont pas refroidis et redémarrent sur un rythme élevé. Faa’a va pousser pour refaire son retard au score, mais Paea va faire front dans un premier temps puis gérer la fin de match en gardant le ballon au chaud devant. Le riche palmarès de Paea Manu Ura s’étoffe un peu plus avec la Coupe de Tahiti 2024 au terme d’un très bon match ce que confirme l’un des acteurs de la rencontre, Taputua Teinauri l’un des piliers de Paea :’’Je pense que le public a dû apprécier la rencontre entre deux équipe qui ont toujours cherché à produire du jeu. Ça s’est joué à peu de choses et le score nous est favorable, tant mieux pour nous. Notre plan de jeu était principalement axé sur les avants et ça nous a réussi mais ça n’a pas été évident car c’était solide en face. On va savourer cette coupe et se remettre au travail en vue du championnat’’.

La petite finale de la Coupe de Tahiti s’est déroulé dans l’après-midi à Fautaua entre Punaauia et Moorea. L’équipe de l’île sœur a tenu le choc pendant une mi-temps (12-8), mais a ensuite explosé physiquement pour s’incliner lourdement (43-8). La succession de Punaauia le champion en titre, Paea Manu Ura l’avait été la saison précédente, sera ouverte à partir du 28 mars. Au vu de ce que l’on a vu samedi soir, le Championnat de Tahiti 2024 à XV s’annonce passionnant.

