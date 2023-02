Paea Manu Ura bat difficilement le Faa’a Rugby Aro

Tahiti, le 10 février 2023 - Le premier match de la 2e journée du Championnat de rugby de Tahiti à XV a été conclu jeudi soir à Fautaua par la victoire de Paea Manu Ura face au Faa’a Rugby Aro. Mais le score (25-3) est trompeur et ne traduit pas la physionomie d’un match très équilibré.



La deuxième sortie de Faa’a dans le cadre du Championnat de Tahiti à XV face à Paea, le champion en titre, laissait craindre une nouvelle raclée pour les verts laminés 50-3 par Punaauia lors de la première journée. Mais Faa’a a enregistré des retours et présentait une équipe beaucoup plus consistante jeudi que celle aligné le samedi précédent. Et pendant près de 20 minutes, Faa’a a joué dans le camp de Manu Ura. Mais quasiment sur la première incursion de Paea dans le camp adverse, les violets ont ouvert le score par une pénalité de Taumihau Charles (3-0, 18e).



La rencontre s’équilibrait alors territorialement d’autant que le pack de Manu Ura prenait de plus en plus nettement le dessus en mêlée fermée comme ce fut le cas à la 28e minute, les violets en profitant pour lancer une attaque grand côté conclue en coin par Hermann Tamaititahio (8-0). Faa’a a réduit la marque (8-3) par une pénalité de Clario Pani avant le repos, le score laissant supposer une deuxième mi-temps indécise d’autant que la première a plutôt été à l’avantage de Faa’a.



Faa’a craque en fin de match



La première moitié de la seconde période a été totalement dominée par les joueurs de Manuarii Richmond qui ont acculé Paea dans leurs 22 mètres. Mais les verts qui allaient échouer plusieurs fois aux abords de l’en-but de leurs adversaires ont fini par y laisser des plumes physiquement et ont nettement faibli dans le dernier quart d’heure. Teihotu Sommers a donné de l’air à Paea au score (13-3) à la 65e minute en marquant un essai en coin après une longue course en débordement et a résisté à plusieurs placages.



Puis Manu Ura a marqué deux nouveaux essais à la 74e et la 80e minute par ses avants Tauraa Vava et Charles Angus dont l’un a été transformé par Taumihau Charles. Paea s’est finalement imposé 25-3 et a agrémenté sa victoire d’un bonus offensif avec ses quatre essais. Faa’a a certainement dû regretter son manque de réalisme dans ses temps forts, mais sa prestation de jeudi fut très encourageante et laisse augurer d’un avenir plus radieux d’autant que les verts devraient enregistrer le retour de cinq ou six joueurs expérimentés dans les semaines à venir. Le champion en titre a débuté victorieusement le championnat mais devra monter en régime pour espérer garder son bien.



Moorea fera ses débuts à domicile samedi en matinée face à Papeete, Fautaua accueillant en soirée l’affiche Punaauia-Pirae qui opposera deux vainqueurs de la première journée qui ont démontré du potentiel samedi dernier.