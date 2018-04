Paea : Aménagement et extension du square Benjamin Bambridge

PAEA, le 20 avril 2018 - Réalisé en 2013, à la place de l’ancien centre artisanal communal, le square Benjamin Bambridge, situé à proximité de la Mairie de Paea, côté mer, sera fermé aux visiteurs à partir du 23 avril, en raison de travaux d’extension et d’aménagement, qui se poursuivront ainsi jusqu’à la fin du mois de juillet 2018.



Dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants de la commune, ces travaux concerneront en priorité, la mise en place d’un mobilier urbain par la pose de lampadaires solaires, de poubelles, de bancs et de tables, aussi, du mobilier sera spécialement réservé aux pêcheurs, qui pourront ainsi, écailler et nettoyer leurs poissons.



Il est également prévu de construire des douches publiques pour les baigneurs et les surfeurs et un escalier de 4 mètres de large pour les amateurs de pêche à la ligne, mais aussi, afin de faciliter aux pirogues l’accès à la mer.



Par ailleurs, la construction d’un muret sur 1 mètre de hauteur en pierres de Moorea, permettra aux visiteurs d’admirer la vue en toute sécurité.



L’aménagement d’une allée piétonne ainsi que la végétalisation du site sont également prévus. Le coût des travaux financés par la Commune s’élève ainsi à près de 17 millions de francs pacifique.