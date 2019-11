Pacifique : le triangle du jade

À Hong Kong, le visiteur est frappé par l'abondance extraordinaire du jade dans les vitrines des joailleries. Nulle part ailleurs sur la planète, il n'est possible d'admirer autant de pièces exposées à la convoitise des acheteurs. Ceux-ci sont nombreux dans l'ex-joyau de la couronne britannique, alors que dans la rue ou les transports en commun, il est bien rare de voir autour du cou des Chinoises et des Chinois des pièces valant plus de cent euros. Où vont les Bouddhas de jade impérial massifs, pesant près d'un kilo et vendus plus de vingt millions de Fcfp ? Nul ne le sait. Où vont les colliers de perles d'un vert émeraude parfait à douze millions de Fcfp ? Ce n'est en tout cas pas dans les rues de la ville chinoise que nous trouverons réponse à ces questions. Une certitude toutefois : il y a un énorme marché du jade birman (la vraie jadéite), un tout aussi énorme marché du jade chinois (la néphrite, souvent multicolore) et aussi un prospère marché du … faux jade.

Les terribles secousses politiques qu'a connues la Chine au cours du XXe siècle ne permettent plus d'admirer les collections impériales de jade accumulées par les maîtres de l'Empire du Milieu. De nombreuses pièces ont été volées, perdues, dispersées, le général Tchang Kai Chek en ayant pour sa part emporté à Formose (devenue Taïwan) des quantités importantes, aujourd'hui exposées à Taipei. Il convient de garder à l'esprit que le jade est plus qu'une pierre pour les Chinois. Elle est une sorte d'assurance contre tous les risques de la vie. La couleur verte était réservée à l'empereur, dit-on, la jaune à l'impératrice et les autres aux mandarins. Néphrite et jadéite ont toujours été des éléments intégrés à la vie des Chinois qui sont passés maîtres dans l'art de les sculpter.

Aujourd'hui encore, ils sont acheteurs de la majorité de la jadéite produite en Birmanie et commercialisée lors des ventes aux enchères à Rangoon. Ne comparez jamais la relation "jade et Chinois" au diamant chez les Occidentaux. Cette relation est quasi fusionnelle entre la pierre et les Chinois et d'ailleurs, le jade est porté aussi bien par les hommes que par les femmes.