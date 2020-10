Pacific Press se met à la page du numérique

Depuis combien de temps te prépares-tu à opérer cette imprimerie ?

J’ai déposé ma candidature dès qu’on a commencé à parler de la Nexpress, il y a plusieurs années. On a commencé à l’installer l’année dernière, mais là, ça y est, on a enfin pu commencer la formation avec les techniciens de Kodak.

Par rapport à la rotative, c’est bien plus évolué. Il y a beaucoup moins de choses à faire à la main, tout passe par l’ordinateur. On peut aussi faire beaucoup plus de choses différentes. On a commencé à s’amuser un peu avec et on peut sortir un livre en quelques minutes.



Du coup tu es content du résultat ?

Ah oui, vraiment. Je savais déjà que le numérique c’était exceptionnel, mais là c’est confirmé.



Tu es fier d’en être responsable aujourd’hui ?

Je suis vraiment content d’avoir cette nouvelle responsabilité. J’ai commencé dans l’imprimerie il y a vingt ans à La Dépêche, dans le façonnage. Je faisais les paquets. Donc j’ai commencé à la base, et au fur et à mesure que j’apprenais et que je montais en grade, l’imprimerie est vraiment devenue une passion. Je continue encore d’apprendre et de suivre les nouvelles évolutions, et vraiment aujourd’hui il n’y a pas mieux que cette machine.