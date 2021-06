Pacific Live, 3e opus

TAHITI, le 27 juin 2021 - Kenzo, Eto, Nohorai et Angelo participent au 3e événement Pacific Live qui aura lieu le 2 juillet. Les deux éditions précédentes ont eu lieu en avril et mai. Le concert sera retransmis en streaming.



Pacific M organise la troisième édition de Pacific Live. Elle rassemble différents artistes pour cinq heures de show. Le gérant François Taata annonce que pour cette édition il met en place un live streaming. “ D’abord parce que la capacité d’accueil est limitée ”, explique-t-il “ et ensuite pour satisfaire un public plus large dans les îles mais aussi à l’étranger, Japon, Hawaii, Nouvelle-Calédonie .”



En effet, la capacité d’accueil est réduite à 50%. Alors que les précédentes éditions recevaient mille personnes, 500 personnes seulement auront la chance d’assister à l’événement. Par ailleurs, vu le programme de nombreuses personnes attendent le rendez-vous avec impatiente. “ Angelo par exemple a un public fidèle en Nouvelle-Calédonie, Matatinu Mou plaît beaucoup au Japon et aux États-Unis ”, illustre François Taata.



Valoriser les DJ



DJ Kenzo lancera la soirée. Pour le gérant, les DJ manquent de reconnaissance en Polynésie. “ Ils sont encore trop associés aux soirées en boîte de nuit. " DJ Kenzo Tahiti, qui a fait des études d’ingénieur son en métropole, a pourtant une certaine notoriété. “Il est le seul du territoire à être formé”, précise François Taata.



Il y aura ensuite Angelo et ses six musiciens. Né à Raiatea, Angelo Ariitai Neuffer a découvert la musique alors qu’il avait une petite dizaine d’années. “ J’en écoutais beaucoup à la radio, on n’avait pas de télévision. J’étais fasciné, mon grand-père lui aussi était là et aimait la musique polynésienne ”. Sa musique connaît un grand succès. Un titre en particulier a “ fait chavirer le cœur des gens car il touche toutes les générations. C’est Hoho’a .”



Nohorai Temaiana, accompagné de son groupe seront de la partie. “ C’est un jeune qui monte dont je suis le manager. Il propose des chansons style zook, reggae ”. Il est le chef d’orchestre de la troupe Manuhiva qui a remporté le Hura Tapairu à quatre reprises. Eto et son band de cinq musiciens sera là aussi. Il devrait interpréter des chansons de son album sorti en décembre 2019 à l’issue de son tour du monde. La danseuse Matahinu Mou, meilleure danseuse du Heiva 2019, dansera quatre fois sur des musiques de Nohorai Temaiana.



Des projets qui ne manquent pas



François Taata qui a fondé Pacific M il y a près de quatre ans a déjà organisé différents événements. Il a lancé un premier Pacific Live en avril dernier, puis une deuxième en mai. “ J’en profite tant que cela est possible ”. Comme tous les professionnels du secteur, il a été très impacté par le Covid. Il envisage tous les avenirs, y compris une nouvelle fermeture des frontières ainsi que de nouvelles restrictions.



En attendant, il annonce organiser la deuxième édition du Ia ora Zouk le 6 et 7 août. La première édition avait eu lieu à la veille du confinement il y a un an, avec Nesly, basée à Paris, d’origine martiniquaise. Cette fois, il a invité un autre artiste basé à Paris, mais d’origine réunionnaise.



Ensuite, il prévoit un festival de reggae avec un groupe de Nouméa ainsi qu’un concert de Nohorai Temaiana à l’occasion de la sortie du premier album de ce dernier. Il est prévu en octobre.