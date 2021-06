Pacif’ink, l’impression zéro déchet

Mais ce n'est pas tout. "Pacif'ink, au-delà de la cartouche, c'est tout ce qu'il y a autour", jusqu'aux packaging, tous écolabellisés. "On est vraiment dans une logique écoresponsable à tous les niveaux, même le principe industriel de reconditionnement suit des normes internationales de l'environnement et du travail", précise Marion Geillon. Dans une démarche d'économie circulaire, la start-up a toujours en stock minimum un trimestre d'avance. Pour limiter les déplacements, elle cherche aussi à grouper les commandes. "On sait prévoir les consommations de nos clients et optimiser les commandes chez nos fournisseurs", argumente Sophie. Pacif'ink peut d'ailleurs se targuer d'une traçabilité irréprochable à partir du moment où la cartouche pleine est livrée. Ce qui lui permet de livrer un "bilan matière" à chacun de ses clients, leur permettant de visualiser le poids total de déchets des cartouches confiées à la start-up et leur valorisation (réemploi, valorisation matière, rebus). De quoi les sensibiliser à leur tour et ainsi peut-être faire tâche d’huile.



Chez Pacif'ink, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) refuse ainsi d'être comprise comme une simple mesure cosmétique. Dans cette démarche volontaire, la start-up est bien décidée à tenir compte des effets de ses activités sur l’environnement social et écologique. "Comment améliorer encore l'empreinte carbone ? Il y a tout un travail de sensibilisation et de formation chez nos clients pour qu’ils aient le réflexe de mettre de côté, dans des bacs internes de centralisation pour faciliter la collecte", reprend Sophie. Correctement utilisées, les cartouches remises à neuf jouent un rôle essentiel dans la stratégie d’approvisionnement en équipement et consommable de bureau. "Elles peuvent réduire le coût total d’impression en plus de préserver l’environnement".



Moins chers



Même philosophie pour la branche imprimantes de la start-up, Pacif'ink Printers ayant obtenu l’exclusivité pour la commercialisation de la gamme professionnelle de Lexmark. Le fournisseur mondial d'imprimante et de photocopieur a d'ailleurs lui-même pris le virage vert. "Petit à petit, on essaye de voir comment on peut tendre vers un parc encore plus éco-responsable, changer les machines qui consomment beaucoup de cartouches… On a un rôle de conseil sur les parcs de nos clients", énumère Marion Geillon.



Reste la question du prix. Si en Europe, les cartouches reconditionnées sont moins gourmandes en matière première et coûtent moins chères que les originales, l'écart se resserre à Tahiti, du fait des frais de collecte et de transport. "Malgré tout, on est 5% en dessous du prix neuf pour conserver un prix d'approche, mais la démarche à un surcoût", nuance Sophie. "À un moment donné, quand on fait de la traçabilité, il y a aussi un coût humain".