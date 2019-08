PRISM recrute sa 4e promotion de startupers

PAPEETE, le 20 août 2019 - PRISM, l'incubateur de startups de la Chambre de commerce d'industrie des services et des métiers (CCISM), a lancé depuis le 14 août un appel à projets en ligne pour recruter sa 4e promotion de startups. Les porteurs de projets ont jusqu'au 15 septembre pour rendre leur dossier candidature.



PRISM, l'incubateur de startups polynésiennes, est à la recherche de nouveaux porteurs de projets. Depuis le 14 août un appel à projets est lancé en ligne pour recruter la 4e promotion de startupers. "L’objectif de PRISM via cet appel à projet est de dénicher et soutenir les projets les plus prometteurs et innovants du Fenua. PRISM recherche des entrepreneurs aux idées innovantes qui souhaitent développer leur territoire de manière durable", indique un communiqué de la Chambre de commerce d'industrie des services et des métiers (CCISM).



Les candidatures peuvent être déposées uniquement en ligne jusqu'au dimanche 15 Septembre 2019, avant minuit. Les porteurs de projets motivés, curieux et désireux d’en savoir plus sur l’appel à projets et l’accompagnement à la clé, peuvent participer à l’Apéro Questions & Réponses qui se déroulera le 28 août prochain à 18 h dans les locaux de PRISM situés au 2e étage de la CCISM.



Les candidats retenus auront ensuite rendez-vous les 8 et 9 octobre pour le bootcamp, où ils auront l'occasion de parler et d'échanger autour de leurs projets. La Promo#4 de PRISM fera ensuite sa rentrée en novembre prochain. A partir de là les porteurs de projets bénéficieront de six mois d’accompagnement. Le temps nécessaire pour prototyper leur projet, lancer une version commercialisable et valider leurs business model.