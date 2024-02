PK 43 à Hitia’a O Te Ra : la circulation rétablie ce samedi

Tahiti le 22 février 2024. Le ministère des Grands travaux informe les usagers de la route que la circulation sera rétablie sur la RT2, dans le cadre des travaux de rectification d’un virage et de sécurisation du talus du PK 43 dans la commune de Hitia’a O Te Ra.



Depuis l’éboulement survenu le 26 janvier 2024 sur le site du chantier, la route a dû être totalement fermée à la circulation, afin que l’entreprise procède aux travaux de sécurisation nécessaires, malgré des conditions climatiques difficiles.



Les zones d’instabilité ne présentant plus de danger, à compter du samedi 24 février à 12 heures, la route sera partiellement réouverte à la circulation sous alternat par feux pendant 3 semaines.



Comme avant l’éboulement, des plages horaires seront aménagées pour réduire les contraintes du chantier. La route restera donc fermée à toute circulation de 8h30 à 15h30 lundi, mardi et jeudi, et de 8h30 à 11h00 mercredi et vendredi.



La circulation sera totalement rétablie à partir du 15 mars 2024.



Une signalisation temporaire est mise en place, et une attention particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant toute la durée du chantier.