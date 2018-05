Ovation pour les 100 artistes du Symphonique et des Chœurs du Conservatoire

Papeete, le 21 mai 2018 - Ils ont été ovationnés et longuement applaudis par le public du grand théâtre : les 60 musiciens de l'orchestre symphonique et les 40 choristes adultes du Conservatoire ont fait un triomphe, samedi 19 mai, à l'occasion du concert classique de l'année.



Un concert qui était conduit par deux Maestros : Frédéric Rossoni, pour la partie des concertos avec deux jeunes virtuoses polynésiens - Ludovic Chan au violon pour le romantique Svendsen, Chiara Rossoni au piano pour l'éternel Mozart - puis Jean-Marie Dantin pour l'hommage aux grands airs de l'Opéra italien avec, là encore, de jeunes voix très prometteuses.

Un concert extraordinaire, de mémoire de mélomane, et une véritable performance pour l'orchestre et les chœurs du Fenua.