Ouverture progressive du pont de Hamuta dès jeudi

Tahiti, le 20 juin 2022 – Après deux ans de travaux, le nouveau pont de Hamuta ouvre progressivement à la circulation à compter de ce jeudi.



Entre les ronds-point du lycée du Diadème et de l'hôpital, après deux ans de travaux, et un investissement de l’ordre de 450 millions de Fcfp, le nouveau pont de Hamuta doit progressivement ouvrir à la circulation à compter de ce jeudi. Les opérations de remise en service sont programmées en trois phases. Elles seront conduites de nuit. Dans un premier temps, mercredi soir, ces opérations débuteront par une fermeture complète à la circulation sur l’avenue du Général de Gaulle entre le rond-point du ComSup et le rond-point de Taaone. Une déviation sera aménagée par la RT2.

Jeudi matin, le pont de Hamuta sera ouvert à la circulation côté montagne. La circulation de la voie côté mer du édifice sera quant à elle ouverte vendredi matin.



La troisième phase de cette ouverture séquencée se déroulera de nuit, du 27 juin au 8 juillet. Elle entrainera une fermeture partielle à la circulation en réduisant le trafic à une voie sur deux, côté montagne et côté mer. À noter que la 2e sortie du parking Aorai Tini Hau sera indisponible pendant un mois, à compter du 22 juin.



En 2015 puis en 2017, lors de violents épisodes pluvieux, plusieurs quartiers de Pirae avaient été inondés après que la rivière Hamuta était sortie de son lit. Près de 400 habitations du quartier avaient été sinistrées à des degrés divers. À l’origine de ces crues : outre des précipitations exceptionnelles, des troncs d’arbre et déchets charriés par les flots qui s’étaient amoncelés sous les piles du pont et avait fini obstruer le passage.

Les travaux visant à élargir et à rehausser l’édifice routier ont été engagés en octobre 2020. Après la phase de gros œuvre, depuis février dernier, le flux routier a été dévié pour permettre l’installation des rampes, des lampadaires, du remblai, avant de procéder aux marquages au sol.