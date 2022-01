Ouverture du vaccinodrome de la présidence ce week-end

Tahiti, le 14 janvier 2022 – Le vaccinodrome de la présidence rouvre ses portes ce week-end au vu des améliorations des conditions météorologiques.



Au vu de l’amélioration des conditions météorologiques prévue pour ce week-end, le vaccinodrome rouvre ses portes samedi de 8 à 16 heures et dimanche de 8 à 12 heures.



Les vaccins disponibles seront le Janssen, le Pfizer pour des primo-injections et des rappels de deuxième et troisième doses et le vaccin de la grippe pour les personnes éligibles. La vaccination est disponible pour les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d’un adulte. Une délivrance du QR code est également possible sur place.